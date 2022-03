Les filles d'un député sandiniste sanctionné par les États-Unis quittent leurs fonctions diplomatiques

Managua, 22 mars Les filles jumelles du député sandiniste Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, sanctionné par le Département du Trésor des États-Unis, ont démissionné de leurs fonctions diplomatiques au Nicaragua, a rapporté mardi le journal officiel La Gaceta. Par un accord ministériel, le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères Denis Moncada a accepté la démission de María Michelle Gutiérrez Gaitan en tant que conseillère à la Mission permanente de la République du Nicaragua auprès des Nations Unies (OEA), basée à New York. Moncada a également accepté la démission de María Fernanda Gutiérrez Gaitan en tant que conseillère avec des fonctions consulaires à l'ambassade de la République du Nicaragua auprès de la Confédération suisse. Les sœurs jumelles avaient été nommées par le gouvernement du président Daniel Ortega à ces postes diplomatiques le 22 janvier 2020. Les autorités n'ont pas expliqué les raisons de la démission des sœurs Gutiérrez Gaitan, ni qui la remplacera. LES ÉTATS-UNIS ONT INTERDIT AU LÉGISLATEUR D'ENTRER Cette démission intervient 12 jours après que le gouvernement des États-Unis a inscrit neuf hauts responsables nicaraguayens sur une liste interdisant l'entrée sur son territoire de personnes qu'il considère comme corrompues ou antidémocratiques, dont le législateur Gutiérrez Mercado. Selon les États-Unis, Gutiérrez Mercado, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Gustavo Porras, et le législateur Wilfredo Navarro, ont été inclus sur la liste américaine pour avoir donné au gouvernement Ortega « les outils » pour mener à bien son « assaut contre la démocratie ». Le 21 décembre 2020, le département du Trésor américain a sanctionné le législateur sandiniste pour avoir aidé l'exécutif Ortega à « saper la démocratie » au Nicaragua. Le Trésor a noté que Gutiérrez Mercado, qui en tant que parlementaire est président de la Commission de la production, de l'économie et du budget de l'Assemblée nationale, a publiquement défendu la controversée loi sur la réglementation des agents étrangers, qui stipule que certaines personnes et entités qui reçoivent des fonds de l'étranger doivent les enregistrer et en faire rapport en détail au ministère de l'Intérieur. À la suite de cette mesure, tous les actifs et intérêts dans les actifs du législateur qui se trouvent aux États-Unis ou qui sont en la possession ou le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être déclarés à l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor. En outre, toute entité détenue, directement ou indirectement, par 50 % ou plus des personnes touchées est également bloquée. Gutiérrez Mercado est député du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) au pouvoir depuis 1997 et en est actuellement à son sixième mandat législatif consécutif de cinq ans. Au Nicaragua, des manifestations contre les réformes de la sécurité sociale ont éclaté le 18 avril 2018, se transformant en un mouvement de protestation contre Ortega, qui a fait 355 morts pendant plusieurs mois, selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH). La crise politique et sociale s'est aggravée après les élections générales controversées du 7 novembre, au cours desquelles Daniel Ortega a été réélu pour un cinquième mandat, quatrième consécutif et deuxième avec sa femme, Rosario Murillo, à la vice-présidence, avec ses principaux prétendants en prison.