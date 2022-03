Le parti vénézuélien Leopoldo López accumule 140 démissions en un mois

Caracas, 22 mars Au moins 140 membres du parti d'opposition vénézuélien Voluntad Popular (VP), dirigé par Leopoldo López, et dans lequel Juan Guaidó a fait carrière, ont démissionné de leur adhésion au cours du dernier mois, après 40 autres abandons annoncés ce mardi, qui s'ajoutent à 100 autres enregistré le mois dernier, février, a rapporté le déjà ancien membre de la formation David Sosa. Le également président de la Fédération des centres universitaires (FCU) de l'Université centrale du Venezuela (UCV), qui a annoncé sa démission via Twitter, a partagé une lettre signée par 39 autres militants des États Anzoátegui, Miranda, Portuguesa et Caracas, déclarant « les citoyens engagés à travailler avec tous les facteurs démocratiques pour sauver cette forme de politique qui ravit les jeunes ». Ils ont également souligné que, bien que VP ait été un espace d'apprentissage, ils ne pouvaient pas continuer à « tolérer le régime systématique d'inconduite et de faute professionnelle, qui a fini par devenir la vie quotidienne du parti ». « Beaucoup de ces fautes ont été signalées, comme ce fut le cas avec la démission massive des dirigeants de Caracas, et de nombreuses autres ont été subies en silence dans plusieurs régions du pays », ont-ils ajouté. Les dirigeants ont affirmé avoir dénoncé ces « fautes », mais les dirigeants de l'organisation « ont détourné le regard pendant que ces injustices sont commises ». « Les mauvaises pratiques, où qu'elles se produisent, affectent tout le monde et nuisent à l'organisation. Vous ne pouvez pas essayer de sauver les institutions vénézuéliennes, si vous ne cultivez pas et ne respectez pas les mécanismes institutionnels au sein de votre propre organisation », ont-ils déclaré. De même, ils espèrent que cette décision servira de reflet permettant de générer des processus de réforme internes que « un grand nombre » de militants exigent de toute urgence. » Le 19 février, plus de 100 dirigeants régionaux et militants de Caracas ont annoncé leur démission, comme l'a rapporté l'ancien coordinateur des partisans de la capitale, Javier González. Comme González l'expliquait à l'époque, la décision était due au fait que « pendant longtemps, divers manquements de respect, ignorance et ségrégation ont été suscités parmi les dirigeants politiques et sociaux qui ont travaillé pendant des années malgré le silence complice des dirigeants nationaux de cette organisation ». « Il y a toujours eu des vices internes avec lesquels nous avons eu du mal. Cependant, aujourd'hui, nous arrivons au point où nous ne pouvons pas continuer à tolérer le régime d'arbitraire et de faute professionnelle que la vie quotidienne du parti est devenue », a déclaré González, selon le communiqué de presse. VP est dirigé par l'adversaire vénézuélien Leopoldo López, exilé en Espagne depuis fin octobre 2020. CHEF sc/sb/laa