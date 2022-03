Le marché mondial de la musique a progressé de 18,5 % en 2021, l'Amérique latine étant aux commandes

Judith Mora Londres, 22 mars Le marché de la musique du monde a connu une croissance record de 18,5% en 2021, grâce au streaming, l'Amérique latine étant « l'une des régions les plus prometteuses », a déclaré mardi la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI). L'IFPI, qui réunit de grands labels, a présenté son Global Music Report 2022 au Soho Hotel de Londres, qui recueille les dernières données sur les ventes et la consommation de musique enregistrée (non live) dans le monde. Après avoir consacré quelques mots de solidarité à l'Ukraine, la PDG Frances Moore a révélé que le chiffre d'affaires du secteur en 2021, qui s'élevait à 25,9 milliards de dollars (environ 23,47 milliards d'euros), « est le plus important jamais enregistré », avec une expansion sur tous les territoires et formats, à l'exception de celui des téléchargements numériques. Après la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui a progressé de 35 %, l'Amérique latine, tirée par le Mexique et le Brésil, a été la région qui a enregistré la plus forte hausse des bénéfices, avec une hausse de 31,2 %, dont 85,9 % en raison d'émissions continues. LE « STREAMING » ET L'AMÉRIQUE LATINE, EN EXPANSION À l'échelle mondiale, les revenus du streaming via abonnement payant ont augmenté de 21,9%, pour atteindre 12,3 milliards de dollars (environ 11 148 millions d'euros), avec environ 523 millions d'utilisateurs. Le volume total des émissions continues (qui comprend à la fois les émissions payantes et financées par la publicité) a augmenté de 24,3 % pour atteindre 16,9 milliards de dollars (environ 15,32 milliards d'euros), représentant 65 pour cent du chiffre d'affaires global total du secteur de la musique. Outre les gains imparables du streaming, les formats physiques ont progressé de 16,1 % en 2021 ; les droits d'acteur ont contribué 4 % de plus et la synchronisation (utilisation de la musique dans les films ou la publicité) a augmenté de 22 %, tandis que les ventes par téléchargement numérique n'ont diminué que de 10,7 %, indique le rapport. Par région, après le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (35 %) et l'Amérique latine (31,2 %), les États-Unis et le Canada (22 %) ont dominé la croissance, l'Asie (16,1 %), l'Europe, avec 15,4 % (stimulée par le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France), l'Afrique subsaharienne (9,6 %) et l'Australasie (4,1 %). Avec une part de marché mondiale de 3,9 %, les revenus en Amérique latine ont augmenté pour la douzième année, principalement au Brésil, qui a augmenté de 32 %, et au Mexique, avec 27,7 % de plus, révèle l'étude. Les plus grands marchés sont les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Chine, la Corée du Sud, le Canada, l'Australie et l'Italie. ARTISTES ET MAISONS DE DISQUES Les musiciens les plus populaires en 2021 étaient BTS, Taylor Swift, Adele, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber, Seventeen et Olivia Rodrigo, selon l'IFPI. « 30 » d'Adele a été l'album le plus vendu dans tous les formats, y compris le vinyle, tandis que le single de The Weeknd « Save Your Tears » l'a emporté avec 2,15 milliards de diffusions continues, suivi de « Stay » de The kid Laroi/Justin Bieber (2,07 milliards) et « Levitating » de Dua Lipa (1,88 milliard). Avec la prépondérance d'Internet, les maisons de disques ont dû reconsidérer leur rôle pour rester pertinentes, a admis Moore lors de la présentation. « Le marché actuel est plus compétitif que jamais », car on peut écouter de la musique « de nombreuses manières nouvelles et différentes » et « il n'y a pas de barrières à l'entrée, n'importe qui peut enregistrer une chanson et la diffuser sur le net », a-t-il dit. Mais si cela crée « d'énormes opportunités pour les artistes », il est également plus difficile pour eux de se démarquer, car plus de 60 000 chansons sont publiées sur des plateformes numériques chaque jour, a déclaré le conseil d'administration. « Et c'est là que les maisons de disques jouent leur rôle », a-t-il dit. « Lorsque les artistes s'associent à un label, ils bénéficient du soutien d'équipes mondiales d'experts qualifiés et très réactifs, qui se consacreront à les aider à atteindre à la fois le succès créatif et commercial et à construire des carrières à long terme », a-t-il plaidé lors de l'événement à Londres. Moore a souligné que les maisons de disques doivent s'efforcer de découvrir des artistes ayant des racines locales et continuer à investir dans des technologies qui leur permettent « d'améliorer l'expérience » des artistes et des consommateurs. CHEF jm/prc/icn (audio)