Le FMI s'attend à ce que l'effet d'une faillite russe soit limité dans le reste du monde

Washington, 22 mars L'effet sur le reste du monde d'une éventuelle faillite de l'économie russe serait « assez limité » et ce scénario ne pose donc pas de « risque systémique » pour l'économie mondiale, a déclaré mardi le Fonds monétaire international (FMI). Dans un discours virtuel avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, la « numéro deux » de l'agence, Gita Gopinath, a expliqué que la majeure partie de l'économie mondiale n'est pas fortement exposée à la dette russe et que son poids est « relativement faible » d'un point de vue mondial. « Bien sûr, certaines banques pourraient être plus exposées à ces actifs et subiraient un impact négatif, mais avec les chiffres dont nous disposons, (l'éventuelle faillite russe) ne constitue pas un risque systémique pour l'économie mondiale », a déclaré Gopinath. Une hypothétique faillite russe est un scénario qui a été spéculé ces dernières semaines, notamment en raison de l'impact des sanctions économiques et de l'effondrement du rouble, mais le premier directeur général adjoint du FMI a déclaré que, pour le moment, la Russie avait les dollars nécessaires pour faire face à ses dettes. Malgré cela, il a noté qu'il y a encore de l'incertitude sur la réglementation et la capacité de la Russie à effectuer de tels paiements matériellement en raison des sanctions qui ont isolé la Russie du système financier mondial. De son côté, Georgieva a insisté sur l'idée exprimée la semaine dernière que la guerre en Ukraine « signifie la faim » pour l'Afrique, ainsi qu'une croissance plus faible et plus d'inflation pour le reste des pays. CHEF arc/ssa/dmt