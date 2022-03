Le dissident Ivan Márquez accusé de la mort de 4 soldats colombiens en 1997

Bogotá, 22 mars Le parquet colombien a accusé le leader de la dissidence des FARC connue sous le nom de « Segunda Marquetalia », Luciano Marín, alias « Iván Márquez », du meurtre de quatre soldats et de l'enlèvement d'un autre lors d'événements survenus dans le département d'Antioquia (nord-ouest) en 1997 alors qu'il faisait partie de la guérilla. Cela a été rapporté mardi par le bureau du procureur, qui a détaillé dans un communiqué qu'avec cette décision, un mandat d'arrêt a été maintenu contre le chef de la « Segunda Marquetalia », qui était négociateur en chef de la guérilla des FARC dans le cadre de l'accord de paix. Selon l'enquête menée par le parquet, le 2 juillet 1997, des troupes spéciales de l'armée nationale sont sorties à la recherche de deux camarades portés disparus dans la zone rurale de la ville de Currulao, dans la municipalité de Turbo. Au cours de cette opération, ils ont affronté le bloc nord-ouest des FARC éteintes et trois hommes en uniforme ont été blessés, le capitaine Carlos Enrique Vidal Aponte et les soldats William Amado Suárez et Iván Ramírez Muñoz. C'est pourquoi l'infirmier de combat Fabio Pinedo Serna et le sergent Pedro José Guarnizo Ovalle sont intervenus, mais lorsque cela s'est produit, les guérilleros les ont enlevés et emmenés dans un camp. « Les trois soldats blessés et le soldat infirmier ont été tués par des tirs tranchants et des coups de fusil, tirés à bout portant. En revanche, le sergent a été enlevé pendant près de six ans », a ajouté l'information. L'officier a été secouru lors d'une opération au cours de laquelle l'armée a cherché à libérer le gouverneur d'Antioquia de l'époque, Guillermo Gaviria Correa, le conseiller pour la paix du département, Gilberto Echeverri Mejia, et d'autres membres des forces de sécurité qui étaient également en captivité. IMPLICATION DE MARQUEZ « Les preuves indiquent que ces événements auraient été commandés par le secrétariat des FARC de l'époque, dont faisait partie le alias 'Iván Márquez', qui serait également le coordinateur des fronts qui se sont immiscés dans Antioquia et Caldas », a expliqué le parquet. C'est pourquoi le chef de la dissidence doit répondre devant le tribunal, par voie d'autorité, des crimes d'homicide aggravé, de tentative d'homicide d'une personne protégée et d'enlèvement aggravé par extorsion. « Ivan Márquez », ainsi que Hernán Darío Velásquez, alias « El Paisa » et d'autres anciens chefs des FARC, ont abandonné l'accord de paix et, le 29 août 2019, ont annoncé leur retour aux armes, affirmant une « trahison par l'État de l'accord de paix de La Havane ». CHEF jga/ime/rrt