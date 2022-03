Le Club de Paris donne plus de temps à l'Argentine pour renégocier ses dettes

Buenos Aires, 22 mars Le Club de Paris a accordé à l'Argentine plus de temps mardi pour parvenir à un accord pour refinancer les dettes que le pays sud-américain a envers ce forum des pays créanciers, ont rapporté des sources officielles. En outre, dans le cadre d'une réunion tenue mardi à Paris entre le ministre argentin de l'Economie Martín Guzmán et le président du Club de Paris Emmanuel Moulin, le groupe de 22 pays créanciers a approuvé l'Argentine pour le nouveau programme de facilités étendues avec le Fonds monétaire international (FMI), qui sera discuté vendredi prochain par le conseil d'administration de l'agence basée à Washington. Comme indiqué par le ministère argentin de l'Économie dans un communiqué, l'Argentine et le Club de Paris « ont convenu d'une nouvelle extension de l'accord conclu en juin 2021 ». À cette époque, face à un défaut imminent avec le Club de Paris, l'Argentine avait convenu avec ce forum d'établir un « pont temporel » jusqu'au 31 mars 2022 pour que la nation sud-américaine parvienne à un accord de refinancement de la dette avec le FMI avant cette date. Jusque-là, l'Argentine devait régler des dettes envers le Club de Paris de 430 millions de dollars - sur une dette totale d'environ 2,4 milliards de dollars envers le forum - qui a effectivement rempli deux paiements effectués en juillet et février dernier. Étant donné que l'Argentine a conclu un accord avec le personnel du FMI ce mois-ci pour refinancer des dettes de quelque 45 milliards de dollars, le gouvernement d'Alberto Fernández a dû reprendre les négociations avec le Club de Paris, ce qui a motivé le voyage de Guzman à Paris. En France, le ministre argentin et Moulin ont convenu mardi qu'ils chercheraient à conclure les négociations pour refinancer les dettes en cours d'ici le 30 juin. La dette envers le Club de Paris remonte à un accord de refinancement signé avec ce groupe en 2014 et les principaux créanciers de l'Argentine dans le forum sont l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie. SOUTIEN À L'ACCORD AVEC LE FMI L'accord conclu mardi comprend également des garanties financières du Club de Paris à l'appui du nouveau programme avec le Fonds, « permettant à l'Argentine de sécuriser les sources financières identifiées dans l'accord avec le FMI », indique le communiqué. Les garanties financières accordées prévoient que, pendant la durée du programme, qui durera 30 mois, l'Argentine effectuera des paiements partiels aux membres du Club de Paris au prorata de ceux versés à d'autres créanciers bilatéraux, conformément aux termes établis dans l'accord de juin 2021. Selon le communiqué, Moulin a exprimé le soutien du Club de Paris à l'accord conclu entre le gouvernement d'Alberto Fernández et le « personnel » du FMI, qui a déjà été approuvé par le Parlement argentin et qui sera traité par le conseil d'administration de l'organisation vendredi prochain en vue de sa finale approbation. « Nous reconnaissons que l'objectif de ce programme avec le FMI est de renforcer la stabilité macroéconomique de l'Argentine et de favoriser une croissance économique inclusive et durable à moyen et long terme », a déclaré Moulin. Le nouveau programme prévoit des décaissements totaux d'environ 45 milliards de dollars afin que l'Argentine puisse faire face aux lourdes échéances avec l'organisation elle-même entre cette année et 2024 résultant de l'accord « stand by » signé en 2018. Parmi ses principaux objectifs, le nouveau programme vise à lutter contre la forte inflation persistante de l'Argentine (50,9 % en 2021) grâce à une stratégie multiple qui implique une réduction du financement monétaire du déficit budgétaire et un nouveau cadre de politique monétaire, avec des taux d'intérêt réels positifs pour soutenir le financement du Trésorie. à travers le marché intérieur. Il établit également une réduction progressive du déficit budgétaire primaire, de l'équivalent de 3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2021, à 2,5 % cette année, 1,9 % en 2023 et 0,9 % en 2024, un objectif qui obligera l'Argentine à réduire les subventions énergétiques et à augmenter les recettes fiscales, entre autres mesures. CHEF CJN/LAA