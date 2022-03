Le Bureau du Médiateur met en garde contre la situation de l'ordre public à Arauca

En muchos pueblos de Arauca, las pintadas de la guerrilla del ELN se intercalan en la fachada con las de las FARC, en una exhibición histórica de las insurgencias para dejar claro que aún están ahí, que nunca se han marchado. Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Lors d'une réunion de l'agence à Arauca et en compagnie de leaders sociaux et de présidents des conseils d'action communaux des municipalités de Tame et Puerto Rondón, ils ont procédé à des vérifications des droits de l'homme sur les communautés touchées par des affrontements entre groupes armés illégaux, ces derniers jours.

Des opérations ont également été menées par l'Armée nationale, cette dernière étant capturée par Fredy Buitrago Parada, connu sous le nom de « Mono Canas », et désigné comme chef du Front Adonay Ardila Pinilla de l'Armée de libération nationale (ELN). Ce groupe est celui qui aurait été marqué par l'incendie d'un autobus scolaire le 24 février dans la municipalité de Paz de Ariporo, dans le département de Casanare.

Le général Jorge Mora, commandant de la VIII division de l'armée, a déclaré : « Cette importante opération provoque une fracture au sein de l'ELN dans son commandement et son contrôle, puisque ce chef était chargé d'articuler le couloir de mobilité qui existe entre les départements de Casanare, Arauca et le pays voisin. »

L'armée a assuré que les « Monkey Reeds » avaient rencontré une autre femme identifiée comme étant « Paloma » ou « La Negra », portant des accusations d'extorsion présumées. Les deux se sont rendus sans résistance, affirment les autorités qui, au cours de l'opération, ont confisqué « un pistolet de 9 millimètres, 76 cartouches pour cela, 3 téléphones portables, un objectif de vision nocturne monoculaire et un objectif de campagne, ainsi que du matériel et de la documentation présentant un intérêt pour le renseignement militaire ».

La violence se serait intensifiée dans le département en raison des élections au Sénat et à la Chambre des représentants. En fait, le médiateur, Carlos Camargo Asis, a déclaré que 3 candidats au Congrès, dont 2 candidats aux sièges de la paix, avaient été attaqués quelques heures avant le début des élections.

Dans les prochaines heures, la Caravane humanitaire pour la vie devrait arriver dans le département d'Arauca en provenance de Bogota. Les participants chercheront à rencontrer les autorités locales et à participer à une veillée avec les communautés. Les différentes organisations nationales et internationales des droits de l'homme, ainsi que des représentants du Congrès de la République, soutiennent que l'actuelle Caravane cherche à dénoncer et à rendre visible la crise humanitaire dans la région, indique l'agence Colombia Informa.

Dans la municipalité de Tame, au cours des dernières heures, une fusillade a eu lieu à la sortie du centre-ville, deux hommes ont été agressés par des tueurs à gages dont l'un est mort sur place et l'autre a été transporté à l'hôpital de San Antonio. En outre, des hommes armés ont intercepté avec une camionnette un chauffeur de taxi qui se trouvait avec deux passagers. Le conducteur a été enlevé puis tué dans une zone rurale de Tame.

L'armée a publié une vidéo dans laquelle elle affirme être présente dans la région, afin d'assurer la sécurité de la population civile.

