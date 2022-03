Lasso : L'Équateur respectera la décision du tribunal britannique dans l'affaire Assange

Quito, 22 mars Le président de l'Équateur, Guillermo Lasso, a déclaré mardi qu'il respecterait la décision de la Cour suprême britannique qui a cédé la place le 14 mars à l'extradition du fondateur de WikiLeaks Julian Assange. « C'est une affaire grave, elle se trouve dans le système judiciaire britannique, nous respecterons la décision des tribunaux britanniques et, en tant que pays, nous fournirons toutes les installations appropriées conformément à cette décision », a déclaré le chef de l'État. Le dirigeant a estimé que celle d'Assange était « une question politique très controversée, où le gouvernement de (Rafael) Correa (2007-2017) a forcé les lois équatoriennes pour protéger un pirate informatique, un pirate des systèmes numériques ». « Je serai très clair là-dessus, nous serons du côté de l'ordre public et nous ne protégerons jamais les actes criminels », a-t-il dit, étant consulté par la récente décision britannique dans le cadre de son programme « Let's Meet for Citizenship », auquel deux journalistes de différents médias sont invités chaque semaine. VOIE GRATUITE VERS L'EXTRADITION Le 14 mars, la Cour suprême, la plus haute juridiction du Royaume-Uni, a rejeté un appel interjeté par le fondateur de WikiLeaks, qui a donné son feu vert à son extradition vers les États-Unis. Après cela, l'affaire passe devant le ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, qui doit autoriser la reddition, bien que la défense ait recours à d'autres parties du processus, ce qui pourrait le ralentir. L'Australien, qui est en détention dans la prison de Belmarsh à Londres, avait fait appel d'une décision de la Haute Cour du 10 décembre, qui a approuvé son extradition vers les États-Unis en acceptant à son tour un appel de Washington sur une décision du 21 janvier 2021. Mais la Cour suprême a rejeté la demande d'Assange ce mois-ci au motif qu'elle ne soulève « aucun point juridique discutable », ce qui signifie que la décision du Supérieur reste en vigueur et que la déportation peut être exécutée si elle est finalement ratifiée par le ministre. Washington a fait appel en décembre de la décision du 21 janvier 2021 de la juge de première instance Vanessa Baraitser, qui a refusé la livraison du fondateur de WikiLeaks au motif qu'il présente un risque de suicide et que les conditions de détention aux États-Unis pourraient l'exacerber. Les juges du Supérieur ont convenu aux États-Unis que Baraitser aurait dû leur demander à ce moment-là des garanties sur le régime carcéral qui s'appliquerait au défendeur afin de minimiser les risques pour sa santé. Ils ont également considéré comme suffisantes les garanties présentées a posteriori devant eux par la Justice américaine, qui comprenaient, entre autres, l'offre de soins médicaux à « l'ex-hacker » et la non-imposition de mesures extrêmes d'isolement dès le départ. « DOUBLE NATIONALITÉ » La défense d'Assange a précisé qu'il avait « le droit de présenter ses arguments dans les quatre semaines avant que (Patel) ne prenne une décision ». En outre, le cabinet d'avocats Birnberg Pierce a rappelé que Baraitser avait bloqué l'extradition en janvier de l'année dernière en raison du risque de suicide, mais avait rejeté d'autres raisons avancées par la défense, qui « n'ont pas encore fait l'objet d'un appel ». En revanche, en Equateur, l'avocat Carlos Poveda, membre de l'équipe juridique d'Assange, a assuré le 15 mars que son client « est toujours équatorien » et qu'il a encore des arguments pour contester la décision du Suprême britannique. Le cas d'Assange, qui a passé près de sept ans en asile à l'ambassade équatorienne à Londres et a été nationalisé équatorien en 2017, a des ramifications dans le pays andin, qui a retiré sa protection internationale en avril 2019, permettant aux autorités britanniques de l'arrêter. Poveda a rappelé que la justice de ce pays a retiré la nationalité d'Assange en 2021, une décision qui a fait l'objet d'un appel et que la Cour nationale n'a pas encore tranchée. D'ici là, a-t-il assuré, l'Australien a la double nationalité et « reste équatorien », en vertu de la Constitution d'un pays qui, selon lui, devrait lui offrir une assistance consulaire. Les États-Unis exigent qu'Assange le poursuive pour 18 crimes d'espionnage et d'intrusion informatique liés aux fuites de son portail WikiLeaks, qui en 2010 et 2011 a révélé des exactions de ce pays au centre de détention de Guantánamo (Cuba), ainsi que des crimes de guerre présumés en Irak et en Afghanistan. CHEF sm/rrt (photo) (vidéo)