L'Argentine assiste aux grands-mères de la Plaza de Mayo pour trouver plus de petits-enfants

Buenos Aires, 22 mars L'association Abuelas de Plaza de Mayo, dédiée à la recherche d'enfants illégalement appropriés pendant la dernière dictature argentine (1976-1983), a relancé sa campagne « L'Argentine vous cherche » avec le soutien du gouvernement, selon des sources officielles mardi. En collaboration avec le Secrétariat des droits de l'homme et le Secrétariat des médias et de la communication publique, les grands-mères se concentrent sur la diffusion de la recherche des quelque 300 petits-enfants et petites-filles qui sont toujours portés disparus dans tout le pays. « Dans le cadre de l'engagement de l'État dans cette recherche, une campagne fédérale sera menée et la collaboration des ministères, des agences gouvernementales, des municipalités et des organisations de la société civile sera ajoutée à ce projet », selon un communiqué publié par le Secrétariat aux droits de l'homme. Le plan vise également à promouvoir le droit à l'identité en termes généraux et pas seulement à l'appropriation des enfants en période de terrorisme d'État. « À cette fin, il est également proposé de sensibiliser sur la base d'actions territoriales, de formations et du renforcement des zones de l'État nécessaires à la réalisation du plan », expliquent-ils dans le document. La campagne s'adresse aux femmes et aux hommes nés entre 1975 et 1983, qui doutent de leur identité, et à la population qui peut fournir des données importantes pour la recherche. L'association présidée par Estela de Carlotto estime que près de 500 bébés ont été volés par le gouvernement militaire à leurs mères, pour la plupart opposées au régime et qui ont accouché dans des centres de détention clandestins et de torture. Quelque temps plus tard, les parents ont disparu à jamais, tués ou jetés vivants, drogués, dans la mer. Des organisations de défense des droits de l'homme signalent que le terrorisme d'État a provoqué la disparition de près de 30 000 Après quatre décennies, les grands-mères ont réussi à récupérer l'identité de 130 petits-enfants et ont promu des procès contre les responsables de la terreur d'État et les appropriateurs de leurs petits-enfants.