Dublin, 22 Mar La variante BA2 de l'omicron est « beaucoup plus contagieuse » et « il sera presque impossible de ne pas être infecté », a averti mardi l'expert irlandais Luke O'Neill, professeur de biochimie au Trinity College de Dublin. Cette nouvelle variante du coronavirus SARS-CoV-2, que O'Neill décrit comme une « sœur d'Omicron », pourrait devenir la « plus contagieuse que nous ayons vue jusqu'à présent », après plus de deux ans de pandémie. « Il est 30% plus infectieux que l'omicron, qui est déjà 70% plus infectieux que le précédent », a déclaré le biochimiste à la chaîne publique irlandaise RTE aujourd'hui. Il a souligné que le temps d'incubation du BA2 est également « beaucoup plus court chez une personne infectée », qu'il se développe « plus rapidement dans le corps » et, par conséquent, « se propage plus longtemps car il se développe plus rapidement ». « La bonne nouvelle, c'est que le mur érigé par les vaccins résiste partout dans le monde et nous protège vraiment », a ajouté O'Neill, À son avis, en plus de progresser dans l'administration des préparations de renforcement, il est nécessaire que les citoyens continuent à porter des masques à l'intérieur, bien qu'en Irlande, ils ne soient obligatoires dans les soins de santé que depuis le mois dernier. Les autorités irlandaises ont indiqué mardi avoir dénombré près de 64 000 nouvelles infections à Covid-19 depuis jeudi dernier, au début d'un long week-end marqué par les festivités de Saint-Patrick, saint patron de l'Irlande. De son côté, l'exécutif de Dublin, coalition entre centristes, démocrates-chrétiens et verts, a reconnu que l'Irlande, comme l'Europe, est entrée dans une « deuxième vague d'omicron », mais n'envisage pas de réintroduire des restrictions en raison de la pandémie. À cet égard, le directeur régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Hans Kluge, s'est montré aujourd'hui « optimiste, mais alerte » face à la hausse des infections à coronavirus sur le continent après plusieurs semaines de baisse. Lors d'une visite en Moldavie mardi, Kluge a explicitement mentionné des pays tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays-Bas, et a expliqué l'augmentation due à la transmissibilité accrue de la variante BA2 et à la levée « brutale » des restrictions qui leur sont imposées.