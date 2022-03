La semaine dernière, la BCE a réduit ses achats de dettes en raison de la pandémie de 13,5 %

Francfort (Allemagne), 22 mars La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé mardi avoir réduit la semaine dernière ses achats hebdomadaires de dettes en raison de la pandémie de 13,5 %, à 7 672 millions d'euros. La BCE a jusqu'à présent acquis une dette pour faire face à la crise pandémique d'un montant de 1 694 001 millions d'euros et achètera une dette totale de 1 850 milliards d'euros d'ici fin mars 2022 grâce à ce programme de relance monétaire avec lequel elle a réagi à la crise du coronavirus. Vous ne pouvez pas épuiser complètement ce montant avant la fin du mois de mars. La BCE a décidé de mettre fin aux achats de dettes dans le cadre d'un autre programme de relance monétaire d'avant la pandémie plus tôt au troisième trimestre, et commencera à augmenter ses taux d'intérêt quelque temps après avoir fini d'acheter de la dette et de manière « progressive ». Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré dans une interview au journal allemand « Handelsblatt » que les primes de risque de l'Italie et de l'Espagne étaient identiques à celles d'avant la pandémie et que les taux d'intérêt n'augmenteront pas nécessairement immédiatement après qu'ils auront cessé d'acheter de la dette. Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, estime que la BCE devrait normaliser sa politique monétaire compte tenu de la forte hausse de l'inflation, et dès qu'elle aura fini d'acheter de la dette, ce qu'elle prévoit de faire au troisième trimestre, elle ouvre la possibilité de relever les taux d'intérêt cette année si nécessaire. CHEF AIA/Oui