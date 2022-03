La Liendra a révélé si l'ex-petite amie Luisa Castro lui manque vraiment

La Liendra traverse actuellement sa première année d'histoire romantique avec Dani Duke, cependant, avant sa cour avec ledit créateur de contenu, l'influenceur est également sorti avec une autre collègue : Luisa Castro. Cependant, à la mi-2020, leur histoire d'amour a mené à un dernier point. Bien qu'il ait beaucoup plu depuis leur rupture, étant donné qu'ils sont des personnalités publiques et leur grande popularité dans les médias sociaux et les influenceurs, ces moments où Luisa et Liendra sont interrogées l'une sur l'autre ne manquent pas.

Et, récemment, cela s'est reproduit, mais dans le cadre d'un défi lancé par Mauricio Gómez (prénom de l'influenceur) pour son compte Instagram. Pour mieux l'expliquer, le paisa et son ami, Maxiolly (qui travaille comme chanteur urbain), ont entrepris de se défier, l'un d'eux étant de répondre à des « questions inconfortables et lourdes ». De cette façon, le joueur de reggaeton a posé à l'influenceur la question suivante : « Qu'est-ce qui te manque chez Luisa ? ».

Immédiatement, à cause des gestes de La Liendra, la question était en fait inconfortable, mais il y a quand même répondu : « Elle ne me manque pas », mais Maxiolly n'était pas satisfait de la réponse et a répété la question, puis le créateur de contenu a affirmé avec plus de force : « Rien ! Je suis plein de la femme que j'ai en ce moment ! Je ne suis pas dans le passé, je suis dans le présent. » Mais le défi ne s'est pas arrêté là, comme l'a insisté le chanteur urbain avec sa question. « Rien ! alors je mens ?... Mais rien ne me manque ! » , ont été les derniers mots de La Liendra sur le sujet en question.

D'autre part, en ce qui concerne sa relation amoureuse avec Dani Duke, La Liendra a toujours réalisé à quel point elle était satisfaite de la parade nuptiale. Ensemble, ils ont partagé une grande variété de contenus pour leurs réseaux sociaux respectifs tels que leurs voyages, les événements auxquels ils ont assisté et ils ont également répondu, en tant que couple, aux multiples questions de leurs fans. Par exemple, en février dernier, ils ont reçu, via Instagram, une question visant à savoir s'ils allaient vivre ensemble.

« Nous existons depuis un an, le 18 janvier, nous avons un an, et quand prévoyez-vous vivre ensemble ? Nous n'avons pas encore l'intention de vivre ensemble, car nous nous en sortons très bien », avait déclaré Duke à l'époque.

Et maintenant que le thème de leur anniversaire est mentionné, comme cadeau pour terminer leur première année de mariage, La Liendra a donné à son partenaire un portefeuille Chanel qui ne coûtait ni cinq, ni dix, ni quinze millions de pesos, le chiffre était de 32 millions. L'œuvre a été décrite par le créateur de contenu comme « un bijou ». Il convient de rappeler que Dani Duke a déjà réalisé à plusieurs reprises son goût pour les sacs et les portefeuilles, en fait, il les collectionne quel que soit leur coût. Concernant ce nouveau sac Chanel, la Paisa a réalisé une vidéo pour le montrer en détail.





