Inflation : les prix de gros ont augmenté de 4,7 % en février et exercent une pression supplémentaire sur les détaillants

L'indice des prix de gros a marqué une hausse de 4,7 % en février, tandis que le coût de la construction a augmenté ce mois-là de 3,7 %, tel que rapporté mardi par Indec. Les prix des intrants sont souvent un avant-goût de ce qu'il adviendra de l'indice général des prix, dans un contexte d'accélération de la valeur des aliments qui préoccupe le gouvernement.

L'IPIM, qui mesure la variation des prix de gros, a enregistré le même rythme de progression que l'IPC connu la semaine dernière. Ce bond de 4,7 % en termes généraux s'est accompagné, dans l'IPC global, d'une hausse de 7,5 % des produits alimentaires.

L'indice du commerce de gros a marqué les principales hausses de février pour les vêtements faits de matières textiles (14,4 %), d'électricité (10,9 %), de produits agricoles (9,3 %) et de produits pétroliers raffinés (8,7 %), entre autres. Les deux derniers montrent donc qu'il y avait déjà une tendance à la hausse des prix des intrants vers février en raison de la hausse des prix internationaux des denrées alimentaires et de l'énergie.

Sur le plan international, certains intrants près de 90 %, comme c'est le cas des autres moyens de transport, suivis du bois et des produits du bois sauf les meubles (74,4 %), des produits de la pêche (70,5 %), des vêtements textiles (67 %), des estampes et des reproductions d'enregistrements (61 %), de l'énergie électrique (60 %), des produits minéraux non métallifères (57,2 %) et Véhicules automobiles, carrosseries et pièces détachées (55,7 %), entre autres.

Le coût de la construction, quant à lui, a augmenté de 3,7 % en février dans le Grand Buenos Aires. Ce résultat est attribuable à l'augmentation de 3,5 % dans le chapitre Matériaux, 4 % dans le chapitre Travail et 3,5 % dans la section Dépenses générales. Au cours des douze derniers mois, cet indice a augmenté de 47,2 %.

Indec a annoncé il y a une semaine que l'inflation s'était à nouveau accélérée en février pour atteindre 4,7 %. Il a ainsi accumulé une variation de 52,3 % au cours des douze derniers mois. L'alimentation a une fois de plus joué un rôle important dans l'inflation de février, puisqu'elle a augmenté de 7,5 pour cent.

Actualités en développement