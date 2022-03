Ils ont arrêté l'homme qui a menacé la mort du partenaire de Brahian Alemán : les armes qui ont été trouvées chez lui

Dans la dernière édition du classique platense qui a égalé la gymnastique contre Estudiantes, il a eu un combat verbal entre Brahian Alemán et Fernando Zuqui. Ce qui semblait être un simple affrontement sur le terrain de jeu a connu un épisode regrettable à l'extérieur qui s'est terminé par l'intervention de la police. Un cyber-fan de Pincha a menacé Florencia Cossio, un couple de dépliants uruguayens, via Instagram, de messages dangereux contre leur partenaire et leur fils.

L'éventail a été identifié sous le nom de Gonzalo Nicolás Escaray et a reçu une descente au cours de laquelle, selon des sources policières, un pistolet Glock de 9 millimètres à la fine pointe de la technologie et un revolver de calibre 32 ont été confisqués, tous deux sans documentation. D'autre part, les forces de sécurité ont également emporté un disque dur contenant des informations, un téléphone portable et d'autres objets informatiques supplémentaires normalement utilisés pour commettre ce type de cybercriminalité.

La plainte a été déposée dimanche dernier, peu après le lien angoissant entre Gimnasia et Estudiantes. « C'est votre peuple Estudiantes ! C'est regrettable, est-ce que tu joues avec mon fils ? Violent et marre des saloperies ! Ces personnes ne devraient pas exister ! Prenez soin de vous maintenant », a déclaré Florencia sur l'un de ses réseaux sociaux exposant l'utilisateur Lalo7a0 avec une capture d'écran. Et d'ajouter, avec une photo de la procédure qu'il a effectuée avec la police : « Nous allons à reculons en tant que société ! C'est regrettable et totalement répréhensible ! Nous ne devons jamais normaliser et laisser passer ces choses. »

Les messages violents qui ont généré la dénonciation de Florencia Cossio

Le partenaire du footballeur a également publié une image de l'agresseur avec Juan Sebastián Verón face aux refus des fans d'Estudiantes. « Ah, ce ne sont pas vos gens ? Regardez l'homme violent avec qui il traîne. Pour que tout le monde puisse voir son visage, c'est celui en rouge ! » , a poursuivi Florencia sur Internet. Les messages forts que Cossio a rendus publics comportent un degré élevé de menace. « Nous allons vous tuer, vous et votre mari, nous savons déjà dans quelle école va votre fils. Prenez soin de vous », a été l'un des écrits qui ont porté devant la justice.

L'opération a été menée sur la 73e rue entre le 6 et le 7 dans la ville de Villa Elvira. Les autorités ont trouvé le domicile de l'auteur des menaces et ont procédé à l'arrestation de l'accusé et l'ont traduit en justice à La Plata. Selon des sources policières, l'affaire a été ouverte pour « menaces qualifiées et possession d'armes à feu » et l'enquête débutera ce mardi au bureau du procureur numéro 5.

La photo de l'agresseur avec Juan Sebastián Verón

Cossio a notifié sur ses réseaux sociaux lorsqu'il a déposé la plainte

