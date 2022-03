Gonzalo Ketelhohn est le nouveau président de BritCham Argentina

BritCham Argentina a annoncé que Gonzalo Ketelhohn avait été nommé président de l'entité , présente dans le pays depuis plus de 100 ans - elle a été fondée en 1913 dans le prolongement du British Traders' Show créé en 1810 - et compte plus de 80 membres. Son rôle est de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux entre l'Argentine et le Royaume-Uni.

Ketelhohn possède une vaste expérience dans la direction d'organisations et d'équipes, le développement de canaux de vente, la restructuration et la consolidation d'équipes, acquise principalement sur les marchés de l'assurance et des services financiers, ainsi que dans les secteurs de l'informatique, des communications et du divertissement.

Gonzalo Ketelhohn est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'un comptable public national de l'Universidad Católica Argentina, ainsi que d'un programme de développement de la gestion de l'IAE et d'un autre en commerce numérique (UDESA/Minders).

Il est actuellement directeur des ventes et du marketing de Willis Towers Watson Argentina, où il est également membre du conseil d'administration. Jusqu'à sa récente nomination à la présidence de BritCham, il avait occupé la vice-présidence de l'institution.

Ketelhohn sera rejoint par Patricia Bindi (HSBC), vice-présidente ; Javier Vinokurov (BP), 2e vice-président ; Javier Magnasco (Beccar Varela), secrétaire ; María Celina Cartamil (SMS). Trésorier ; et Javier Etcheverry Boneo (Marval, O'Farrell & Mairal) en tant que trésorier.

Les plus grands investisseurs britanniques en Argentine sont membres de la Chambre, tout comme de nombreuses entreprises locales, PME et partenaires indépendants basés dans le pays et à l'étranger.

BritCham fait partie du réseau des chambres de commerce britanniques en Amérique latine et dans les Caraïbes (BRITLAC), des chambres de commerce britanniques de la BCC, de l'Union des chambres de commerce étrangères et binationales (UCCEB) et du Business Convergence Forum (FCE). Il développe également une politique active de relations avec des institutions des deux pays telles que la Chambre de commerce internationale ICC Royaume-Uni, ICC Argentine, Chambre de commerce BACC-British Argentine et Canning House, entre autres.