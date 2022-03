Fernández admet des divergences avec CFK et demande l'unité

BUENOS AIRES (AP) — Le président argentin Alberto Fernández a reconnu mardi ses divergences avec la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner, qui ont mis la coalition au pouvoir au bord de la fracture, et exhorté l'unité du parti au pouvoir à empêcher le centre-droit de revenir au pouvoir en 2023.

« Il est clair que nous n'avons pas des regards similaires », a déclaré M. Fernández dans une interview à El Destape Radio à propos de ses divergences avec le vice-président et ancien président (2007-2015), devenues plus aiguës récemment au point que les deux ne se parlent pas, selon la porte-parole présidentielle.

Les frictions entre le dirigeant péroniste et son partenaire au pouvoir étaient plus évidentes que jamais lors du vote sur la loi qui a permis à l'Exécutif de mettre en œuvre l'accord conclu avec le Fonds monétaire international pour refinancer une dette de quelque 45 milliards de dollars prise par l'Argentine pendant le mandat de l'ancien président conservateur Mauricio Macri (2015-2019).

Le vice-président, référence pour un courant de centre gauche au sein du péronisme qui rejette le FMI et ses politiques d'ajustement, n'était pas d'accord avec les termes dans lesquels le pacte a été négocié.

La loi a été votée par le Sénat la semaine dernière et lors du vote Fernández de Kirchner, chef de la chambre haute, était absent pour exprimer sa désapprobation. Tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, les législateurs répondant au vice-président ont voté contre l'accord.

Le président a indiqué qu'il écoute et respecte ceux qui « n'accompagnent pas » ses décisions et que, malgré ces divergences, il ne sera pas celui qui provoquera la perturbation de l'alliance gouvernementale. Mais en même temps, il a justifié son autorité en déclarant qu'il est le président et celui qui « doit prendre les décisions » et « on ne peut pas avoir une présidence collégiale ».

« Ce que je pense, c'est que nous ne pouvons pas faire, c'est nous permettre de le faire, pour quelque cause que ce soit, que ce soit le narcissisme, l'égoïsme, la politique, pour désunir », a ajouté Fernández.

Le président a admis qu'il n'avait aucun problème à s'asseoir pour se mettre d'accord avec la vice-présidente et son fils, le membre du Congrès Máximo Kirchner, leader d'un courant très critique à l'égard du gouvernement, et a souligné que l'unité du Frente de Todos au pouvoir au pouvoir fin 2019 est nécessaire pour empêcher le retour de l'alliance d'opposition qu'il a entre ceux qui font référence à l'ancien président Macri.

L'éloignement entre Fernández et Fernández de Kirchner a été révélé lorsqu'un responsable du gouvernement a déclaré il y a quelques jours que la vice-présidente n'avait pas répondu aux messages qui lui avaient été envoyés par son partenaire au pouvoir en solidarité avec l'attaque contre son bureau le 10 mars aux mains de manifestants répudiant l'accord avec le FMI.

Pendant le traitement à la chambre basse, plusieurs manifestants ont brisé les fenêtres du bureau du vice-président avec des pierres, causant des dommages à l'intérieur. Fernández de Kirchner a regretté d'avoir été victime de l'attaque en raison de sa position critique à l'égard du FMI et a déclaré qu'elle était planifiée, sans pointer personne en particulier.

Le président s'est également défendu contre les critiques d'un groupe d'intellectuels sur la « modération » dans sa gestion, lorsqu'il s'est demandé ce qui se serait passé s'il n'était pas d'accord avec le FMI et que l'Argentine encourait une cessation des paiements. « Ce n'était pas un modéré, c'était un révolutionnaire mais il a fait mal à 45 millions d'Argentins », a déclaré Fernández.