El Tino Asprilla a envoyé un message à ceux qui sont entrés pour braquer sa ferme : « Ils vont devoir me tuer »

Il y a quelques semaines, l'ancien footballeur de renom, Faustino Asprilla, a déclaré avoir été victime d'un vol dans sa ferme, située dans la municipalité de Tuluá, Valle del Cauca. À travers ses réseaux sociaux, « el Tino » a rapporté que quatre voleurs sont entrés dans la propriété et ont tout pris sur leur passage, agressant également les responsables de la garde des lieux.

« Cet après-midi, dans ma ferme de San Jerónimo à Tuluá (Valle del Cauca), quatre hommes sont arrivés armés, agressés et bâillonnés les personnes qui nous aident à prendre soin de la maison, et ce sont déjà des personnes âgées. Ils ont quitté la maison et ont emporté des outils, des articles ménagers et les effets personnels des personnes qui nous aident », a déclaré l'ancien footballeur.

De même, Asprilla, qui est actuellement panéliste dans les programmes sportifs, a déclaré qu'il avait déposé la plainte correspondante : « Si vous avez des informations, envoyez-nous des messages au DM et nous communiquerons. Une récompense sera donnée pour trouver où se trouvent ces personnes. »

Plus d'une semaine après le malheur, « el Tino » est apparu dans l'émission « Je sais tout », sur Channel 1, et a révélé plus de détails sur ce qui s'est passé. Selon son récit, c'était la cinquième fois que des criminels se lançaient dans le vol de ce domaine dans son Tuluá natal : « Ils ont mis une arme sur la tête du majordome, la personne qui est là. Ils l'ont même menacé, que s'il ne remettait pas les choses, ils s'en prendraient aux enfants ».

Suite à cela, la référence historique de l'équipe nationale colombienne a avoué qu'il ne se trouve généralement pas dans sa ferme en raison de divers engagements ; mais, s'il est présent, il a déclaré qu'il ne se laisserait pas intimider par la présence des voleurs : « Un jour, ils me trouveront à la ferme et ils vont sûrement Je dois me tuer, parce que je ne vais pas laisser voler ».

Ces dernières heures, le secrétaire à la coexistence et à la sécurité citoyenne de la vallée, Walter Camilo Murcia, a annoncé que des stratégies spéciales étaient mises en place pour assurer la sécurité dans la région : « Nous avons environ 400 policiers de l'autorité de la circulation qui ont effectué des des contrôles à Tuluá, à Buga et nous avons une composante supplémentaire de l'armée qui, dans les zones rurales, mène des activités de contrôle territorial et assiste non seulement aux jours d'élection, mais aussi au bon maintien de la sécurité au niveau départemental. »

Il convient de rappeler qu'il y a quelques semaines, les guildes sucrières Procaña et Asocaña, et les sociétés d'agriculteurs et d'élevage (SAG) de Valle et Cauca ont appelé le bureau du procureur général, le gouvernement national et les gouverneurs des deux départements à prendre des mesures concrètes contre l'insécurité et la violence.

Dans le passé, Asprilla a signalé plusieurs vols à son encontre. L'un d'eux a eu lieu à Bogota, en mars de l'année dernière. Comme il l'avait annoncé à l'époque, via des plateformes numériques, certains voleurs ont profité du fait qu'il s'est rendu chez une caissière du nord de la capitale pour piller son véhicule, sur le Parque de la 93.

« Je suis allé voir un caissier et ils ont cassé mon verre. Ils ont sorti un sac que j'avais ici. [...] Une minute j'étais en retard, une minute. Je suis entré dans la caissière, je suis sorti et mon verre avait déjà été cassé », racontait-il à l'époque.

Plus loin dans le temps, en 2019, les voleurs ont fait irruption dans sa ferme de San Jerónimo, volant cinq vaches. Parmi ces animaux, un taureau a également été volé, qu'Asprilla a appelé « Lagrimon ». La Police nationale a avancé les opérations respectives et a pu les récupérer quelques heures après que l'ancien footballeur eut rapporté les événements.

