Deux footballeurs brésiliens sont licenciés après s'être présentés à une fête qui s'est terminée par des tirs

Sao Paulo, 22 Mar El Avaí, qui jouera à nouveau cette année en première division du Championnat du Brésil, a annoncé ce mardi la résiliation du contrat des attaquants Jô et Lourenço après avoir assisté à une fête qui a fini par tourner près de la ville de Florianópolis. « L'institution a procédé à une évaluation détaillée de la situation des footballeurs avant de prendre la décision » de les licencier, a expliqué le club de l'État de Santa Catarina dans un bref communiqué. Jô et Lourenço sont sortis en fête tôt lundi matin dans un endroit de la municipalité de Sao José, où une bagarre a éclaté après qu'un homme a commencé à se disputer avec sa compagne et a été retiré des lieux par le personnel de sécurité, selon le portail « ge ». Quelques minutes plus tard, une fusillade a débuté devant l'établissement. L'incident a fait des blessés et fait déjà l'objet d'une enquête de la part de la police, qui a exclu l'implication des deux joueurs d'Avaí. Malgré cela, l'équipe de Florianópolis a choisi de résilier le contrat à la fois de Jô, qui était déjà en litige avec le club pour demander sa liberté, et de Lourenço, qui était dans la dernière ligne droite de sa relation contractuelle. « Avaí remercie les joueurs pour leurs services sur le terrain et leur souhaite du succès dans leur carrière », a complété l'entité sportive dans la note. Avaí reviendra cette année pour jouer dans la division or du football brésilien, après avoir terminé quatrième du championnat brésilien de deuxième division 2021. CHEF CMS/tapis/voiture