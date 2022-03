Colombie : Reinaldo Rueda travaille avec toute l'équipe avant le match crucial contre la Bolivie

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - February 1, 2022 Colombia coach Reinaldo Rueda REUTERS/Agustin Marcarian - HP1EI211TZV2E

L'équipe nationale de Colombie disputera son dernier match à domicile lors des qualifications sud-américaines en vue du Qatar 2022. Ce sera devant son homologue bolivien, jeudi prochain, le 24 mars à 6h30 dans l'après-midi au stade Metropolitano de Barranquilla. Deux jours après cette rencontre, Reinaldo Rueda aura sa première séance d'entraînement avec l'ensemble du groupe de joueurs.

Les derniers joueurs à arriver, dans la nuit du lundi 21 mars, étaient Luis Muriel, Davinson Sánchez, Matheus Uribe, Rafael Borré et William Tesillo. Mardi matin, ces joueurs ont effectué des travaux de récupération et, dans l'après-midi, ils se rendront au siège sportif de la Fédération colombienne de football pour un travail de groupe.

Certains de ces appels à porter le maillot de l'équipe nationale sont l'ailier de Boca Juniors Frank Fabra et l'ailier de Feyenoord Luis Sinisterra, qui ont parlé aux médias et ont donné leurs impressions sur le défi à venir pour la Colombie à cette date de la FIFA.

Le premier à prendre la parole a été Frank Fabra, qui est revenu après un an d'absence. Là, il a révélé ce qui était l'une des clés pour être dans l'un de ses meilleurs moments sportifs à l'âge de 31 ans :

À propos de la possibilité de ne pas se qualifier pour Qatar 2022, Fabra était sincère et a assuré que c'était un sujet qui n'était pas abordé dans l'équipe interne. Pour l'instant, toutes les forces ont pour objectif de se qualifier pour le plus important tournoi par équipes nationales au monde :

Ensuite, c'est au tour de Luis Sinisterra, qui est venu en équipe nationale après avoir marqué dans la classique néerlandaise contre l'Ajax et avoir joué un rôle dans la Ligue de conférence. L'ailier a appelé à la sérénité avant le match du Venezuela et à s'inquiéter pour la première fois jeudi 24 mars prochain, le rival de la Bolivie :

À propos de la manière dont ces matches clés pour les qualifications pour Qatar 2022 se déroulent au sein de l'équipe, le jeune joueur a commenté :

Enfin, Sinisterra s'est montré autocritique et a assuré que, bien qu'il y ait beaucoup de talent dans l'équipe colombienne, il était nécessaire de donner plus de 100% pour obtenir les six points dans les deux matches :

