Managua, 22 mars Les peines de 8 à 13 ans de prison prononcées contre 7 leaders de l'opposition qui voulaient se présenter à la présidence avec le dirigeant Daniel Ortega lors des élections de novembre dernier au Nicaragua montrent une alternative « politique contre tous les dirigeants », a déclaré l'observatoire Open Urns mardi. « Le plaidoyer de culpabilité contre les sept rivaux qui avaient l'intention d'affronter Ortega et (Rosario) Murillo est le résultat de persécutions politiques et de poursuites contre toute direction ou force de l'opposition qui aspirait à contester le pouvoir par le biais du vote », a déclaré Urnas Abiertas, un organisme indépendant, dans un communiqué. Les sept hommes politiques qui ont annoncé leur intention de se porter candidats à la présidence de l'opposition et qui ont été condamnés sont Arturo Cruz (9 ans), Cristina Chamorro Barrios (8 ans), Felix Maradiaga (13), Juan Sebastián Chamorro (13 ans), Medardo Mairena (13 ans), Miguel Mora (13 ans) et Noel Vidaurre (9 ans). Les opposants nicaraguayens ont été reconnus coupables de crimes considérés comme de la trahison ou du blanchiment d'argent, même si, selon les agences humanitaires, ils ne les ont pas commis. Certains d'entre eux devront en outre payer des amendes millionnaires, tandis que d'autres ne pourront pas occuper des postes élus par le peuple même après avoir payé leur peine. « Ce sont des condamnations nulles et non avenues, elles sont innocentes, nous exigeons une libération immédiate », a déclaré le Centre nicaraguayen des droits de l'homme (Cenidh), qui a accompagné les affaires. La dernière à être condamnée est Chamorro Barrios, fille de l'ancienne présidente Violeta Barrios de Chamorro, qui a étonnamment battu Ortega aux élections de 1990. ILS MARQUENT LES JUGEMENTS COMME NULS ET NON « Nous exigeons la cessation de ces condamnations et des procès invalides qui ont lieu parce que le pays est confronté à une dictature qui viole les droits humains des personnes qui pensent différemment », a souligné dans un communiqué l'ONG Human Rights Collective Nicaragua Nunca Más, basée au Costa Rica. Urnas Abiertas a détecté au moins sept irrégularités dans les procès contre d'anciens candidats à la présidentielle nicaraguayens par l'opposition, parmi lesquelles il a souligné « des arrestations arbitraires sans contrôle judiciaire approprié », et des « perquisitions sans ordonnance du tribunal et sans publication d'un dossier d'occupation de biens ». Également la « prolongation de la détention provisoire de plus de 90 jours », dans certains cas jusqu'à neuf mois, « les procès avec des affaires judiciaires et des preuves non étayées », « la violation de la présomption d'innocence » ou « le non-respect et le rejet des recours pour exposition personnelle ». Il a également souligné « l'interdiction pour les détenus de communiquer avec leurs avocats avant ou pendant le procès », « la violation des audiences publiques » et le « droit d'être jugés par des juges impartiaux ». L'arrestation d'opposants avant les élections du 7 novembre a poussé 81,5 % des électeurs à s'abstenir de se rendre aux urnes le jour du scrutin, selon les urnes ouvertes, chiffre non accepté par les autorités nicaraguayennes. Lors de ces élections, le dirigeant sandiniste a été réélu pour un cinquième mandat, quatrième consécutif et deuxième avec son épouse, Rosario Murillo, au poste de vice-président, face au rejet de la majeure partie de la communauté internationale, y compris l'Organisation des États américains (OEA). Selon Open Ballot Boxes, 81,5 % des Nicaraguayens se sont abstenus de voter. Le président nicaraguayen a qualifié les opposants emprisonnés et jugés de « traîtres à la patrie », de « criminels » et de « fils de salauds des impérialistes yankees ». CHEF WPR/LFP/AV/LLL