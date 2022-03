Vive Latino 2022 : Gepe et le luxe du rock chilien au Festival

Après l'enthousiasme profond avec lequel les participants de Vive Latino sont arrivés à l'Autodromo Hermanos Rodriguez, la musique a commencé avec des artistes tels que Blossom, Serbie et O Kills.

Vers 15h35 sur la scène indienne, le chanteur chilien Gepe a commencé sa performance et a surpris ses fans avec quelques invités spéciaux.

Gepe au Vive Latino 2022. La chanteuse chilienne a accueilli des chanteurs tels que Alex Ferreira, Daniela Spalla et Esteman sur les scènes de la scène indienne pour un spectacle plein de luxe, de danse et de passion (Photo : Gustavo Azem/Infobae México)

L'Argentine Daniela Spalla est arrivée sur scène pour jouer Timidez et plus tard Esteman et Alex Ferreira ont rejoint le concert. Il est à noter que Gepe a eu une excellente performance de ballet lors de son spectacle.

Le nom complet de ce chanteur est Daniel Alejandro Riveros Sepulveda et il est né le 28 septembre 1981 à Santiago, au Chili.

