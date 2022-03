Vidéo : « La vérité n'a pas à la chercher nulle part », Manuela Gomez aurait jeté des allusions à son ex

Le 14 mars, Juan Esteban Ibarra, ancien partenaire de Manuela Gómez, a confirmé que sa relation avec Manuela Gómez aurait pris fin. Il a donc décidé de sortir et de parler à ses disciples par le biais de ses « InstaStories », car il considérait que c'était un processus qui faisait partie de sa vie privée.

« J'ai rompu avec Manuela il y a quelques semaines donc c'était une décision entre nous, à cause d'erreurs, je pense que c'est une affaire privée. C'est comme ça que ce sera pour moi en ce moment et je remercie toutes les personnes qui m'ont montré leur amour », a déclaré Ibarra dans ses histoires Instagram.

Cependant, dans une publication récente du générateur de contenu, il a fait quelques déclarations prétendument des allusions contre son ex-partenaire.

« Vous n'avez pas à chercher la vérité nulle part, ce n'est rien d'autre que que vous avez la foi et que vous demandez à Dieu si vous voulez réaliser quelque chose que Dieu va vous montrer le chemin et j'ai trouvé la vérité seule », a déclaré la femme d'affaires via son compte Instagram.

Selon Manuela Gómez, ces derniers jours, elle a reçu des appels l'avertissant de certaines choses qui se sont passées dans son dos, qui ont été confirmées par les preuves qui lui ont été données par la personne qui l'a contactée.

« Cela ne vaut vraiment pas la peine de souffrir pour des choses qui tourmentent ma vie. Grâce à cet appel, j'ai ouvert les yeux et j'ai adopté une autre attitude très différente à propos de la vie, d'être heureuse, de continuer à me battre pour ma vie et c'est tout », a conclu l'influenceur.

Voici le contenu complet de Manuela Gómez :

Les déclarations de Manuela Gómez sont rapidement devenues virales sur différents portails de divertissement tels que « Gismes Hoy Col », dépassant 17 000 vues et approchant les 400 likes. Certains commentaires soulignent que la génératrice de contenu était fortement excitée par son ex-partenaire.

« Ne faites pas de commentaires d'anciens couples, c'est pourquoi il est nocif pour la récupération et les mauvaises énergies de supprimer et de raconter de nouvelles », « Super c'est l'attitude, pourquoi souffrir pour que les autres apprécient. 👏 Dieu merci, avant que je ne lui enlève un poids », « Ne vous inquiétez pas, ma reine qui agit bien dans la vie se porte bien si calme les bénédictions viendront », « Elle est toujours censée être calme, mais elle est mal à l'aise », entre autres.

Lundi 14 mars dernier, l'influenceuse Paisa a mis le sujet sur la table depuis ses Instagram Stories pour raconter à son groupe d'abonnés son idée de quitter la Colombie, tout en donnant quelques mots de tranquillité concernant le fonctionnement de son entreprise.

« J'ai pensé très sérieusement à quitter le pays. Quoi qu'il en soit, je prends le poste, nous continuons à vendre, je vais voir comment je gère à nouveau toutes les choses de ma vie. Évidemment, ce n'est pas si facile de dire que je quitte le pays demain parce que si cela ne tenait qu'à moi, je ne serais même pas là, je ne rentrerais même pas chez moi, mais bon, je dois regarder comment je résous le problème des toutous, je dois regarder comment j'accommode à nouveau l'entreprise, je dois gérer plein de choses pour pouvoir partir. »

CONTINUEZ À LIRE :