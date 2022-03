Un autre match éliminatoire en Océanie reporté en raison de COVID

DOHA, Qatar (AP) — Les Îles Cook sont devenues le deuxième pays à participer aux éliminatoires de la Coupe du monde en Océanie dont le match est reporté en raison de cas positifs de COVID-19.

La confédération océanienne de football a indiqué que les matches entre les îles Cook et Haïti et le Vanuatu et les îles Salomon, pour le groupe A, ne seront pas joués dimanche.

La FIFA a déclaré que le Vanuatu s'était retiré du tournoi à élimination directe à Doha, au Qatar, après qu'une majorité de son équipe eut été testée positive au virus. Selon la confédération continentale, « plusieurs acteurs des îles Cook se sont montrés positifs ».

Les Îles Cook ont débuté jeudi avec une défaite 2-0 contre les Salomon. Le match du Vanuatu contre Tahiti a été reporté.

Lors de la première journée de la Poule B, vendredi, la Nouvelle-Zélande a battu la Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 à 0 et les Fidji ont battu la Nouvelle-Calédonie 2 à 1.

Le vainqueur de la finale Océanie, qui se jouera le 30 mars, jouera en séries éliminatoires en juin contre le quatrième des éliminatoires de la CONCACAF. Le vainqueur se qualifiera pour la Coupe du monde du Qatar qui débutera en novembre.