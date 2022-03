San Marcos : Qu'adviendra-t-il des candidats qui ont acheté le test ? Le recteur répond

Après avoir annulé le processus d'admission 2022-II de l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), son recteur, Jeri Ramón, a expliqué qu'adviendra-t-il des candidats qui ont triché lors de l'achat du test qui a fui ?

À cet égard, Ramón a souligné que les enquêtes correspondantes étaient déjà en cours avec le Bureau du Procureur pour la prévention du crime afin d'identifier les délinquants. « S'il était détecté qu'un étudiant a acheté le test, ces étudiants seront défectueux pour toujours et ne pourront jamais entrer à l'université », a-t-il déclaré à TV Peru.

De même, le recteur a déclaré que ces mauvaises pratiques étaient pratiquées depuis des années chez le doyen de l'Amérique, mais qu' il était temps de revendiquer son image.

« Il faut être courageux pour prendre cette décision. Je sais qu'il y aura de nombreuses questions, mais l'image de San Marcos ne peut pas continuer à être violée. Je tiens à préciser que, si cela s'est déjà produit auparavant, cela ne se reproduira plus. Il s'agit d'une conséquence des années précédentes. Nous avons établi le record de la façon dont les scores et les comparaisons des notes ont été donnés, et aujourd'hui plus que jamais la corruption doit sortir de San Marcos », a-t-il ajouté.

Soucieuse de ne pas avoir à annuler un autre processus d'admission en raison de nouvelles fuites, Ramón a annoncé la réorganisation du Bureau central des admissions afin d'optimiser les mesures de sécurité dans la préparation, la demande et la notation des examens.

Il est à noter que la semaine dernière, une « fuite présumée » de l'examen d'admission a été signalée. De plus, aujourd'hui, une personne a signalé une nouvelle fuite, montrant même les preuves sur une chaîne de télévision.

« Il s'agit d'un tiers qui ne participe pas au processus d'examen d'admission. Il en ressort en dénonçant que les preuves avaient été divulguées et les a montrées sur la chaîne. Nous devons savoir qui lui a envoyé des preuves. Je pense que la chose la plus correcte et la plus éthique, en raison de la transparence et de la sécurité du processus, est d'annuler l'examen », a-t-il expliqué à l'Agence andine.

Le recteur de l'UNMSM a demandé de rappeler que la concurrence pour entrer à San Marcos est très difficile et que pour obtenir un poste vacant pour la Faculté de médecine, chaque jeune doit faire face à 75 autres.

« S'il y a des étudiants qui font tant d'efforts pour étudier, qui viennent des villages les plus reculés, sans soutien familial, il n'est pas juste que celui qui a de l'argent et qui peut acheter le test retire un poste vacant, le laisse sans possibilité d'étudier. C'est pourquoi j'ai vu qu'il était commode d'annuler le processus d'admission complet, qui inclut les jours des 12, 13, 19 et 20 mars, jusqu'à une nouvelle programmation », a-t-il dit.

En ce qui concerne le paiement du droit d'examen, Jeri Ramón a souligné que « le paiement (en tant que droit à l'examen d'admission) des candidats est assuré ». En d'autres termes, ceux qui reprendront le test aux dates qui seront annoncées n'auront pas à effectuer de paiement supplémentaire pour cela. Aucune autre information n'a été donnée sur les jours où les nouveaux tests auront lieu, il s'est contenté d'indiquer qu'ils garantiront que la fuite ne se reproduira pas.

« Nous demandons aux parents de comprendre. Nous ne pouvons pas permettre aux étudiants de participer à des tests d'achat et qui ne se sont pas consacrés à l'étude. San Marcos est la concurrence, San Marcos ne peut pas se permettre de recevoir des commerçants au sein de notre alma mater bien-aimé », a-t-il dit.

