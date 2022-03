San Felipe, Basse-Californie, enregistre un tremblement de terre de magnitude 4.0

Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,0 et une profondeur de 10 kilomètres a alerté les habitants de la ville de San Felipe à 1h19 heure locale (7h19 UTC) aujourd'hui.



Le mouvement avait pour épicentre 70 km à l'est de cette population dans l'État de Basse-Californie, selon des informations préliminaires.

L'impact sur les victimes humaines et les dommages matériels causés par ce mouvement tellurique dans l'État de Basse-Californie n'ont toujours pas été établis, compte tenu des récents événements.



Face à une activité sismique importante, le Centre national de prévention des catastrophes (Cenapred) recommande de ne pas tomber dans des rumeurs ou de fausses nouvelles et de ne signaler qu'à des sources officielles, telles que les autorités de la protection civile, locales et étatiques, ainsi que fédérales.



Après un tremblement de terre, vérifiez si votre maison est endommagée, n'utilisez votre téléphone portable qu'en cas d'urgence, n'allumez pas d'allumettes ou de bougies tant que vous ne vous êtes pas assuré qu'il n'y a pas de fuite de gaz et n'oubliez pas que des répliques du tremblement de terre peuvent se produire, il est donc important d'être vigilant.



Vous pouvez également prendre les mesures suivantes avant un tremblement de terre : préparer un plan de protection civile, participer à des exercices d'évacuation, identifier les zones de sécurité à la maison, à l'école ou sur le lieu de travail, et préparer un sac à dos d'urgence.



Pendant un tremblement de terre, restez calme et restez dans une zone de sécurité, éloignez-vous des objets susceptibles de tomber ; si vous êtes dans une voiture, garez-vous et éloignez-vous des bâtiments, des arbres et des poteaux ; et si vous vous trouvez sur la côte, éloignez-vous de la plage et réfugiez-vous dans les zones hautes.

(Illustration : Jovani Perez/Infobae)

Tremblements de terre au Mexique

situé dans une zone de forte activité géologique, ce qui l'expose à un risque constant de tremblements de terre. Preuve en sont les tremblements de terre de 1985 et 2017, qui ont causé de grands dégâts, mais ils n'ont pas été les plus importants de l'histoire du pays, bien qu'ils soient l'un des plus présents dans la mémoire des nationaux et des étrangers.

Le 28 mars 1787, un Oaxaca colonial a été secoué par ce qui a été le plus fort tremblement de terre enregistré au Mexique jusqu'à présent. D'une magnitude de 8,6, il a été suivi d'un tsunami qui a dépassé les côtes à 6 kilomètres.

Les experts du Centre d'instrumentation et d'enregistrement sismique (CIRES) estiment qu'il sera possible de reproduire des situations similaires dans un proche avenir. Ces conclusions sont issues d'une étude datée de 2009 qui visait à analyser l'événement susmentionné. Il a été dit alors qu'il pourrait y avoir des tremblements de terre d'une ampleur similaire sur les côtes du Mexique et de l'Amérique centrale. En effet, cette zone présente un grand potentiel d'événements de nature géologique, étant donné son emplacement dans la brèche de Guerrero.

Cependant, une magnitude moindre lors d'un événement sismique ne se traduit pas nécessairement par un impact mineur sur les bâtiments et les infrastructures. Ainsi, en 1985 et 2017, les habitants de la capitale, Mexico, ont dû faire face aux ravages causés par deux tremblements de terre qui sont devenus une partie intégrante de leur vie.

Le 19 septembre 1985 s'est produit à 7 h 19 heure locale (13 h 19 UTC) avec une magnitude de 8,2 et avec un épicentre dans l'État de Guerrero. Depuis ce tremblement de terre, beaucoup pensaient qu'une telle chose ne se reproduirait plus. Mais cela s'est produit à nouveau exactement 32 ans plus tard.

En 2017, cela s'est produit à 13 h 14, heure locale (18 h 30 UTC), avec un épicentre dans une zone située entre les États de Puebla et Morelos. Ensuite, le nombre de morts a atteint 369.

