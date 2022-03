Oliveira règne à Mandalika, Marquez est la victime la plus inopportune

Juan Antonio Llados Lombok (Indonésie), 20 mars Le Portugais Miguel Oliveira (KTM RC 16) a régné sur la piste de Mandalika, théâtre du Grand Prix d'Indonésie MotoGP, et dans lequel l'Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 v) a subi la défaite la plus inattendue après avoir subi une chute brutale lors des essais libres précédant la course . Márquez a subi jusqu'à quatre chutes au cours du week-end en Indonésie, dans la quatrième, il a volé dans les airs et s'est frappé d'une commotion cérébrale qui lui a finalement conseillé de ne pas participer à une course dans laquelle la pluie était un autre protagoniste majeur. Alors que les catégories Moto3 et Moto2 n'ont eu aucun problème dans leur développement, bien que la catégorie intermédiaire ait été coupée de 25 tours 16 en raison du mauvais état de l'asphalte dans les virages 2, 3, 10 et 17, lorsque les préparatifs pour la catégorie MotoGP devaient commencer, un véritable déluge est tombé sur Mandalika. La course MotoGP, après la décision de raccourcir la course Moto2, a également été réduite de 27 à 20 tours, mais la pluie a joué un rôle décisif et parfois inquiétant. L'eau a entraîné une succession de retards qui ont fait craindre l'annulation de la course, mais la trêve donnée par la pluie a permis au départ de se poursuivre avec une heure et quart de retard, dans des conditions extrêmes de la piste, dans lesquelles les compétences des coureurs les plus rapides dans l'eau sont apparues, en de nombreuses occasions ceux qui le font n'ont pas le plus grand potentiel mécanique de leurs motos. Et bien qu'il y ait eu un certain nombre de changements dans les premières minutes et que tout semblait laisser présager que ce serait l'Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) qui allait imposer ses compétences dans ces conditions, la figure d'Oliveira a émergé, parti de la septième position du formation de départ, et qui avec une passe ferme et plusieurs tours rapides de carrière a quitté tous ses rivaux. Miller n'a pas non plus supporté la pression de ceux qui venaient de derrière, les Français Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22) et Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), qui avaient réalisé le meilleur temps d'entraînement, bien qu'il ait donné quelques signes de faiblesse au début de la course, mais avec le passage des tours, il a augmenté et dans un retour spectaculaire a fini par prendre la deuxième place. Le meilleur Espagnol de la catégorie a fini par être Alex Rins (Suzuki GSX RR), qui a fini par se battre pour les premières places mais a finalement dû se contenter de la cinquième place, devant son coéquipier et champion du monde MotoGP en 2020, Joan Mir. Le pilote Somkiat Chantra (Kalex) a offert à son pays, la Thaïlande, la première victoire au championnat du monde de moto en remportant Moto2 avec autorité et en solo après avoir joué dans plusieurs tours de course rapides pour prouver sa solvabilité à Mandalika, où il était accompagné sur le podium par l'Italien Celestino Vietti ( Kalex), consolidé en première position du championnat, Arón Canet (Kalex), troisième. L'Italien Dennis Foggia (Honda) a remporté une victoire solide et retentissante, la première de l'année, en Moto3, devant les Espagnols Izan Guevara (GasGas) et Carlos Tatay (CFMoto). Foggia est le nouveau leader du championnat du monde avec 34 points, un de plus que l'Espagnol Sergio García Dols (GasGas), quatrième de la course, et son compatriote espagnol Izan Guevara troisième avec 28 points. CHEF JLL/EA