Oliveira a reconnu que son bon départ lui avait permis de gagner

Lombok (Indonésie), 20 mars Le Portugais Miguel Oliveira (KTM RC 16) a reconnu qu'une grande partie du succès de sa victoire était due au bon départ qu'il a fait, car « sans ce bon départ, la course aurait été différente pour moi, car derrière les autres pilotes, rien ne pouvait être vu car de la pluie ou plutôt à cause des éclaboussures d'eau qui se trouvaient sur la piste. » « Il était difficile de voir et de comprendre l'adhérence de la piste, mais après quelques tours, j'ai vu que je pouvais tirer plus, même s'il est assez difficile de faire une course dans ces conditions car lors d'une séance d'entraînement, vous avez plus de temps et vous pouvez gérer les pneus d'une autre manière, même si heureusement, je me suis bien débrouillé et j'ai suivi Jack (Miller), et là j'ai compris ce dont j'avais besoin », se souvient Oliveira. « J'ai pu trouver un écart et le surmonter », a-t-il déclaré à propos de Miller et a déclaré que « s'il y avait eu sept tours de plus, je ne sais pas ce qui se serait passé, car Fabio (Quartararo) était très fort derrière, mais heureusement j'ai pu revenir sur le podium et avec une victoire », le pilote portugais KTM était content. « J'ai vu que 'Pecco' et Martín avaient des problèmes avec 'aquaplaning' au premier virage et je n'étais pas au courant qu'il y avait autant d'eau là-bas, c'était une question d'instinct de pouvoir rouler avec autant d'eau », a-t-il dit. « Il n'y a eu que deux courses mais, évidemment, nous voulons continuer à maintenir cette position de force dans les courses suivantes et nous ne voulons pas obtenir de bonnes positions dans deux ou trois courses et c'est tout, nous voulons être constamment en avance et pour cela nous devons travailler dur, comme c'est la norme dans cette catégorie, où il y a beaucoup de compétitivité, comme c'est ce qu'il voit au T2 avec une telle égalité alors nous nous concentrons sur le fait d'être rapides et d'obtenir de bons résultats dans la course », a-t-il dit. CHEF JLL/EA