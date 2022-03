Miley Cyrus et Foo Fighters conquièrent le Chili au retour de Lollapalooza

Santiago du Chili, 20 mars Le spectacle de la chanteuse Miley Cyrus a été la cerise sur le gâteau de la deuxième et la plus puissante journée du festival de musique Lollapalooza au Chili, qui s'achève ce dimanche après deux ans sans être célébrée en raison de la pandémie de covid-19. L'Américaine est montée sur les scènes du Bicentennial Park de Cerrillos, au sud de Santiago, et a captivé de sa voix les centaines de milliers de participants avec ses légendaires « Wrecking ball » et « We can't stop », ainsi que d'autres chansons du nouvel album, « Plastic Hearts ». Il y avait aussi du temps pour ses hommages habituels à de vieilles divas du rock comme Blondie, dont il a chanté « Heart of Glass » ou pour des imitations de Cher, avec « Bang Bang » ou une révision de « Jolene », pièce de la star de la country Dolly Parton. Vêtu d'un costume en latex bleu et de lunettes de soleil excentriques, Cyrus a pris la scène de la virtuosité avec son mélange de rock, de country et de pop, dans lequel il s'agissait du concert le plus applaudi par les masses aux côtés de celui de Foo Fighters. La veille, le groupe dirigé par Dave Grohl a présenté un spectacle avec le temps pour les classiques et a renvoyé le rock au festival et au Chili, qui depuis le début de la pandémie n'avait pas eu l'occasion d'un grand concert de ce genre. Le groupe a tourné des chansons telles que « This is a call » ou le puissant « All my life », ainsi qu'une poignée de chansons de « Medicine at Midnight », leur dernier album pour lequel ils ont remporté trois nominations aux Grammy Awards en 2021. Au total, une centaine de musiciens ont brillé dans le parc du bicentenaire de Cerrillos, au sud de la capitale, avec sept scènes et une salle bondée dans l'un des événements les plus massifs du Chili depuis le début de la Covid-19. UNE CENTAINE D'ARTISTES Le festival a débuté vendredi avec des dizaines d'artistes sur la scène nationale et internationale, dont Foo Fighters, le DJ néerlandais Martin Garrix et les British Idles et The Wombats. Samedi, le rappeur A $ AP Rocky, le DJ et producteur suédois Alesso, le groupe punk américain A Day to Remember, le rappeur argentin Tiago PZK et la Chilienne Javiera Mena, entre autres, sont montés sur scène. Le festival est clôturé dimanche The Strokes, avec la rappeuse née à Los Angeles (Californie) Doja Cat, sa collègue née au Texas Machine Gun Kelly, le producteur et auteur de musique électronique Chris Lake, et l'Argentin Nicki Nicole, exposante de la musique urbaine de la ville de Rosario. La foule et les longues files d'attente pour entrer et sortir du festival étaient monnaie courante, qui a dû s'adapter cette année à un nouvel emplacement après avoir laissé derrière elle la possibilité de se tenir dans le parc central O'Higgins. DEUX ANS SANS FESTIVAL Fondé en 1991 aux États-Unis et reconnu comme l'un des festivals de masse les plus importants du continent, Lollapalooza est arrivé dans le pays d'Amérique du Sud pour la première fois en 2011 et célèbre ce week-end sa dixième édition à Santiago après deux ans sans déploiement en raison de la pandémie de covid-19. Comme indiqué par l'organisation, l'événement dispose d'un plan de durabilité pour réduire son impact environnemental (comme dans les éditions précédentes), ainsi que des mesures sanitaires pour prévenir la propagation du virus. Il s'agit notamment de l'obligation d'avoir un calendrier de vaccination complet (95 % de la population chilienne en ayant) ou le port permanent de masques. Le festival s'est déroulé au moment même où le pays, avec 3,3 millions d'infections et plus de 44 400 décès au total, a laissé derrière lui une troisième vague sérieuse due à la variante omicron qui a élevé les infections à des niveaux records. Pour les experts, les artistes et les professionnels de la culture, l'événement représente un test décisif pour la publication de futurs événements de masse, restreints pendant deux ans au Chili, l'un des pays ayant les politiques les plus sévères au monde contre la covid-19. CHEF PNM/CFA (photo)