Macri a commenté le combat entre Alberto Fernández et Cristina Kirchner : « Il n'y a ni plan ni loyauté, encore moins responsabilité de gouverner »

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), en una fotografía de archivo. EFE/Divyakant Solanki

Comme il le fait souvent, l'ancien président Mauricio Macri a utilisé ses réseaux sociaux pour commenter la situation politique dans le pays. Ainsi, il a évoqué l'approbation parlementaire que l'accord avait avec le FMI et souligné que, grâce au vote de Together for Change, le pays évitait le défaut de paiement. Il a également commenté le combat entre Alberto Fernández et Cristina Kirchner, déclarant : « Il n'y a ni plan ni loyauté, et encore moins responsabilité de gouverner ».

« Le vote (au Congrès) a également exposé toutes les fractures qui existent à la présidence », a-t-il dit dans son texte, ajoutant : « D'une manière inhabituelle, le gouvernement a trouvé son pire ennemi au sein du parti au pouvoir lui-même. Cette lutte interne montre devant tous les Argentins ce que nous avons toujours su, le couple présidentiel n'est uni que par le besoin mutuel d'atteindre et de maintenir le pouvoir, pas par un projet, ni par des idées, ni par des visions ».

