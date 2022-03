Liverpool-City et Chelsea-Crystal Palace, demi-finales

Writing Sports, 20 mars Liverpool et Manchester City, d'une part, et Chelsea contre Crystal Palace sont les demi-finales de la Coupe d'Angleterre comme le tirage au sort de ce dimanche a donné lieu. Les deux matches se joueront au stade de Wembley à Londres le 16 avril et les vainqueurs s'affronteront lors de la finale qui décidera du champion qui héritera de la couronne remportée l'an dernier par Leicester. Liverpool a éliminé Nottingham Forest en quarts de finale (0-1), tandis que Manchester City a battu Southampton (1-4). Cristal Palace s'est débarrassé d'Everton (4-0) et Chelsea a battu le tournoi contre Middlesbrough (0-2) samedi. CHEF Apa/ISM