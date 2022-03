L'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait se retrouver dans une impasse

Miembros del servicio de las tropas prorrusas en uniformes sin insignias conducen un vehículo blindado con la letra "Z" pintada en él en la ciudad de Volnovakha, controlada por los separatistas, durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la región de Donetsk, Ucrania, el 11 de marzo de 2022. REUTERS/ Alejandro Ermochenko

La tentative de la Russie de conquérir l'Ukraine pourrait se retrouver dans une impasse, car de lourdes pertes en pertes et en équipements affectent les forces russes qui ne sont pas préparées et qui n'ont jusqu'à présent atteint aucun de leurs objectifs initiaux, ont déclaré des responsables occidentaux et des experts militaires.

Les lignes de front n'ont guère bougé en plus d'une semaine. Les Russes sont tués ou blessés à un rythme pouvant atteindre 1 000 par jour , selon les estimations des services de renseignement occidentaux.

Des vidéos de chars brûlés et de convois abandonnés sont constamment diffusées sur les réseaux sociaux ukrainiens, ainsi que des images de soldats russes morts, de soldats russes se rendant, de soldats russes affamés volant des poulets à des agriculteurs locaux et, de plus en plus, des corps brisés de civils ukrainiens qui sont tués lors d'attaques de missiles et d'artillerie.

La férocité de l'assaut russe n'a fait que s'intensifier à mesure que les progrès ont ralenti, la Russie remplaçant les violents bombardements des populations civiles par des progrès sur le champ de bataille. Les Ukrainiens qui vivent chaque jour dans des villes entourées, ou partiellement encerclées, par des troupes russes paient le prix d'un effort de guerre qui a commencé à mal tourner aux premières heures.

Mais en l'absence de progrès substantiels sur le terrain et compte tenu de l'ampleur des pertes infligées à ses rangs, la campagne militaire de la Russie pourrait bientôt devenir insoutenable, les troupes étant incapables d'avancer faute de main-d'œuvre, de fournitures et de munitions, selon des analystes et des responsables.

Les deux prochaines semaines pourraient être cruciales pour déterminer l'issue de la guerre dans son ensemble, disent-ils. À moins que la Russie ne puisse rapidement améliorer ses lignes d'approvisionnement, apporter des renforts et renforcer le moral des troupes sur le terrain, ses objectifs pourraient devenir impossibles à atteindre.

« Je ne pense pas que les forces ukrainiennes puissent chasser les forces russes de l'Ukraine, mais je ne pense pas non plus que les forces russes puissent prendre beaucoup plus d'Ukraine », a déclaré Rob Lee, un ancien marine américain qui est aujourd'hui membre senior du Foreign Policy Research Institute.

Une évaluation menée samedi par l'Institute for the Study of War (ISW) est allée plus loin. « Les forces ukrainiennes ont vaincu la campagne initiale de cette guerre », a-t-il dit. Le conflit, a-t-il dit, est désormais dans « une impasse ».

Les événements sur le champ de bataille pourraient encore prendre une autre direction : par exemple, si les Russes parviennent à capturer la ville assiégée et désespérée de Marioupol, libérant ainsi leurs forces pour renforcer leur offensive ailleurs.

Mais dans un article largement partagé cette semaine, un général américain à la retraite et un universitaire militaire européen affirment que la force russe est sur le point d'atteindre ce que les stratèges militaires appellent le « point culminant » de son offensive, ce qui signifie qu'elle aura atteint les limites de sa capacité à mener la guerre qu'elle a menée. a décidé de continuer.

« La guerre de conquête russe en Ukraine entre maintenant dans une phase critique ; une course pour atteindre le point culminant de la capacité offensive de la Russie et de la capacité défensive de l'Ukraine », ont écrit le lieutenant-général à la retraite Ben Hodges et Julian Lindley-French, qui préside Alphen, un groupe de réflexion aux Pays-Bas. Ils préconisent un effort soutenu des États-Unis et de leurs alliés pour fournir des fournitures militaires à l'Ukraine dans l'espoir que les forces ukrainiennes puissent profiter de cette « fenêtre d'opportunité » pour obtenir des concessions à la table des négociations.

« Je pense que la Russie n'a pas le temps, les effectifs ou les munitions nécessaires pour soutenir ce qu'elle fait actuellement », a déclaré Hodges, qui travaille maintenant au Center for European Policy Analysis, basé à Washington, dans une interview. L'évaluation suppose, dit-il, que l'Occident continue d'accroître le soutien militaire à l'Ukraine, permettant aux forces ukrainiennes de suivre le rythme de leur résistance.

L'armée russe a toujours une supériorité écrasante en termes de nombre et d'équipement par rapport à l'armée ukrainienne plus petite et moins armée. La Russie pourrait encore changer la lutte si elle est capable de reconstituer sa main-d'œuvre et ses approvisionnements, a prévenu Lindley-French.

« Ce serait une grosse erreur de penser que la Russie ne peut pas soutenir cette guerre », a-t-il dit. « Maintenant, ils ne peuvent pas, mais ils peuvent y remédier » en ajustant leurs tactiques et en faisant venir des renforts.

Cependant, a-t-il ajouté, « à moins que les Russes ne puissent vraiment améliorer leur jeu et commencer à faire tourner les formations [de troupes] sur la ligne de front, cette force particulière fait face à un problème ».

Les responsables américains refusent de faire des prévisions publiques sur le cours de la guerre, mais affirment qu'il y a des indications claires que les Russes ont du mal à maintenir les forces existantes et qu'ils ont du mal à trouver des renforts et à résoudre leurs difficultés logistiques.

Des soldats ukrainiens marchent à côté d'un véhicule endommagé, sur le site d'un combat avec les troupes russes, après que la Russie a lancé une importante opération militaire contre l'Ukraine, à Kiev, en Ukraine. 26 février 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Les appels à l'aide militaire à la Chine, une tentative jusqu'ici infructueuse de recruter des Syriens et des discussions sur l'envoi de renforts d'autres régions de Russie et du territoire séparatiste d'Ossétie du Sud en Géorgie n'ont pas encore apporté la preuve que de nouvelles troupes sont en route.

« Le fait même qu'ils parlent de réapprovisionnement et de ressources vous indique qu'ils commencent à s'inquiéter », a déclaré un haut responsable du département américain de la Défense, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat pour discuter de questions sensibles.

« C'est tout à fait extraordinaire, après trois semaines, ils ont toujours les mêmes problèmes logistiques et de soutien, et ils envisagent d'autres moyens de surmonter cette pénurie en dehors de l'Ukraine », a ajouté le responsable.

Les troupes russes qui ont initialement fait irruption en Ukraine par au moins quatre directions s'attendaient à être reçues comme libératrices et n'étaient pas prêtes pour une longue lutte, ont déclaré des responsables et des experts. Au lieu de cela, les Russes ont rencontré une résistance féroce et sont maintenant dispersés sur plusieurs fronts, enlisés dans des sièges à forte intensité de main-d'œuvre et sans lignes d'approvisionnement prévues pour soutenir une guerre prolongée, expliquent des responsables et des experts.

La carte actuelle du champ de bataille montre l'ampleur des difficultés, a déclaré Lee.

Il ressortait clairement de la façon dont les forces russes se déplaçaient dans les premières heures de la guerre, a-t-il dit, que leurs objectifs clés étaient de s'emparer de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, d'unir la région occupée du Donbass avec la ville portuaire d'Odessa le long du sud de l'Ukraine et, surtout, de capturer la capitale Kiev avec un la foudre avance du nord.

Plus de trois semaines plus tard, les troupes russes n'ont encore atteint aucun de ces objectifs.

Ils n'ont pas réussi à encercler complètement la ville de Kharkiv, au nord-est du pays, malgré le fait qu'elle ne se trouve qu'à quelques kilomètres de la frontière russe. Sa campagne visant à s'emparer de la ville portuaire d'Odessa a été stoppée par une résistance ukrainienne féroce aux portes de Mykolaiv. Ses efforts pour unir le territoire de Crimée annexé à la Russie ont été engloutis par le siège de plus en plus sanglant de Marioupol.

Les Russes ont progressé dans l'est, dans les provinces de Louhansk et Donetsk, que la Russie a reconnues comme des républiques indépendantes à la veille de la guerre et qui sont partiellement occupées par les forces soutenues par la Russie depuis 2014. Mais ces avancées sont en deçà de l'ambitieux objectif initial de l'invasion.

Le corps d'un militaire russe gît près de véhicules militaires russes détruits sur le bord de la route à la périphérie de Kharkiv le 26 février 2022, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. - Les forces ukrainiennes ont repoussé une attaque russe sur Kiev mais des « groupes de sabotage » se sont infiltrés dans la capitale, ont déclaré des responsables en février 26, l'Ukraine ayant fait état de 198 morts civiles, dont des enfants, à la suite de l'invasion de la Russie. Un président ukrainien défiant Volodymyr Zelensky a juré que son pays pro-occidental ne céderait jamais au Kremlin alors même que la Russie a déclaré qu'elle avait tiré des missiles de croisière sur des cibles militaires. (Photo par Sergey BOBOK/AFP)

Les espoirs des Russes d'encercler Kiev, et encore moins de la capturer, commencent à s'estomper, a déclaré Lee. Les forces russes restent coincées à environ 24 kilomètres de la ville, et bien que les responsables américains aient déclaré que la Russie déplace les forces de l'arrière vers le front en prévision d'un nouvel élan dans la capitale, la ligne de front n'a pas bougé.

Pendant ce temps, les Russes meurent à un rythme de plus en plus insoutenable, a déclaré Lee. Bien que la Russie dispose encore de vastes réserves de main-d'œuvre, elle a déjà engagé la plupart de ses forces prêtes au combat, et il est presque certain qu'elles font les frais des pertes, a-t-il dit.

Il n'y a pas de victimes confirmées, et la Russie n'a pas mis à jour le bilan de 498 morts annoncé une semaine après le début de la guerre. Mais sur les 168 bataillons tactiques de l'armée russe, 120 combattent déjà sur le terrain, ce qui représente environ 100 000 soldats sur les 190 000 envoyés en Ukraine. Cela signifie que la Russie a déjà engagé 75% de sa force prête au combat, affirment des responsables américains.

Selon les estimations du renseignement occidental, au moins 7 000 Russes sont susceptibles d'avoir été tués et 20 000 blessés, et en supposant que les forces de combat soient les plus durement touchées, cela pourrait signifier que jusqu'à un tiers de la principale force de combat est désormais hors d'action, a déclaré Lee.

« C'est une grosse perte, et elle ne peut pas être facilement remplacée », a-t-il dit. La Russie peut faire venir de nouvelles recrues ou appeler plus de réservistes, mais cela diluera les capacités de la force en général, « et ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie », a-t-il dit.

Les forces ukrainiennes ont également subi des pertes, bien que l'on ne sache pas publiquement combien car elles n'ont pas non plus publié de chiffres. Plus la guerre se poursuivra, plus sa position sera dangereuse et plus les chances que la Russie surmonte ses erreurs initiales sont grandes, a déclaré Jack Watling du Royal United Services Institute basé à Londres.

Mais, a-t-il noté, les forces ukrainiennes semblent rester très motivées, alors qu'il y a des signes clairs que le moral continue de baisser parmi les troupes russes, a-t-il dit. Les forces russes continuent de se rendre, d'abandonner leurs véhicules et de montrer peu de signes d'initiative dans les zones qu'elles contrôlent, signes « que ce n'est pas une force bien motivée », a-t-il dit.

À mesure que les capacités offensives de la Russie diminuent, le risque d'augmentation du nombre de victimes civiles est élevé. L'impasse risque de devenir « très violente et sanglante », selon l'évaluation de l'ISW, car les troupes russes sont plus susceptibles de compter sur les bombardements de villes pour exercer des pressions.

Selon des responsables américains, certains signes indiquent que la Russie est à court de missiles de précision, ce qui signifie que les forces russes auront également de plus en plus recours à des bombes dites muettes larguées sans discernement sur des zones civiles dans le but de les maîtriser.

Selon des responsables et des analystes, il est peu probable que l'Ukraine ait la capacité d'expulser la Russie du territoire qu'elle a pris jusqu'à présent. Mais les difficultés actuelles auxquelles sont confrontés les Russes ouvrent la possibilité que les Ukrainiens puissent au moins les combattre jusqu'à un terme, exerçant ainsi une pression sur la Russie pour qu'elle accepte une solution négociée.

La question principale est maintenant passée de combien de temps il faudrait aux Russes pour conquérir l'Ukraine à « l'Ukraine peut-elle combattre la Russie jusqu'à l'arrêt ? » , a déclaré un responsable occidental qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. « Ils se portent plutôt bien en ce moment. »

« Les deux prochaines semaines vont être décisives », a déclaré Watling. La guerre ne se terminera pas dans deux semaines, a-t-il prédit, et tous les signes en provenance de Moscou suggèrent que les Russes sont plus susceptibles de doubler plutôt que de descendre, rendant la guerre plus meurtrière pour les Ukrainiens alors même qu'elle se déroule à un rythme plus lent.

« Les chances sont très favorables aux Russes. C'est à toi de perdre cette guerre. La raison pour laquelle ils n'atteignent pas leur objectif, c'est en grande partie à cause de leur propre incompétence, de leur manque de coordination », a-t-il dit.

« En fait, cela se résume à savoir si les Russes vont agir ensemble. »

(c) 2022, le Washington Post

Continuez à lire :

La Russie voit la moitié de ses réserves d'or et de devises bloquées par les sanctions internationales suite à l'invasion de Ukraine

Ukraine : que se passe-t-il si les attaques se propagent à un pays de l'OTAN ?