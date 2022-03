LeBron entre dans l'histoire, les non-conformistes trébuchent et les loups balaient Bucks

Los Angeles (États-Unis), 20 mars LeBron James est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la NBA ce samedi en saison régulière lors d'une courte journée au cours de laquelle les Dallas Mavericks de Luka Doncic ont trébuché contre les Hornets de Charlotte tandis que les Timberwolves du Minnesota ont balayé les Bucks de Milwaukee. WIZARDS 129 - LAKERS 117 LeBron James (36 937 points au total) a dépassé Karl Malone (36 928 points) en tant que deuxième meilleur buteur de l'histoire de la NBA, un classement dans lequel « King James » ne devance déjà que Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points). Le 12 février, LeBron est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la NBA si les points gagnés en saison régulière sont ajoutés à ceux des matchs éliminatoires, mais le record officiel de la NBA ne prend en compte que les matchs de la saison régulière. Hormis les records impressionnants de LeBron à 37 ans, les Lakers se sont inclinés face aux Wizards lors d'un match qu'ils ont remporté par 15 points au troisième quart. Kristaps Porzingis (27 points, dont 16 au quatrième quart-temps) a joué un rôle clé dans le retour de certains Wizards qui ont rendu inutiles les 38 points, 10 rebonds et 6 passes décisives de LeBron. Le Brésilien Raul Neto a joué 18 minutes avec les Wizards au cours desquelles il a récolté 5 points, 2 rebonds et 2 passes décisives. FRELONS 129 - NON-CONFORMISTES 108 Les 37 points de Luka Doncic, qui n'a pas joué au quatrième quart-temps car le résultat était déjà décidé, n'ont pas suffi aux Mavericks de Dallas pour laisser Charlotte avec une victoire. Pour les Hornets, qui ont marqué 20 en 42 en trois points, sept joueurs ont marqué plus de 10 points avec Miles Bridges (23 points, 8 rebonds, 3 passes décisives), PJ Washington (21 points et 3 rebonds) et Terry Rozier (18 points, 6 passes et 6 rebonds) comme principaux points de repère. TIMBERWOLVES 138 - DOLLARS 119 L'Américain d'origine dominicaine Karl-Anthony Towns a récolté 25 points et 9 rebonds dans la victoire retentissante des Timberwolves du Minnesota, avec quatre victoires consécutives et l'une des équipes les plus en vogue de la ligue, sur un Milwaukee Bucks où Giannis Antetokounmpo n'a pas joué en raison de douleurs au genou. Pat Connaughton, Brook Lopez et Khris Middleton ont chacun contribué 15 points pour un Bucks où l'Espagnol-Congolais Serge Ibaka a joué 21 minutes et a marqué 5 points et 5 rebonds. Patrick Beverley (Wolves) et George Hill (Bucks) ont été expulsés au premier quart pour un combat qui a débuté par une friction entre Serge Ibaka et Taurean Prince. CAVALIERS 113 - PISTONS 109 Les Pistons de Detroit ont gagné 12 points au troisième quart et ont eu un Jerami Grant sensationnel (40 points), mais ils ont finalement laissé le match se dérouler contre les Cavaliers de Cleveland. Darius Garland (24 points et 12 passes décisives) a été le leader des Cavaliers qui ont remporté deux victoires consécutives et qui tentent d'assurer la sixième place à l'Est, le dernier en accès direct aux séries éliminatoires. CLASSEMENT Conférence de l'Est .1. Chaleur de Miami (47-24) .2. 76ers de Philadelphie (43-26) .3. Bucks de Milwaukee (44-27) .4. Celtics de Boston (43-28) .5. Bulls de Chicago (41-29) .6. Cavaliers de Cleveland (41-30) .7. Raptors de Toronto (39-31) .8. Nets de Brooklyn (37-34) .9. Hawks d'Atlanta (35-35) 10. Frelons de Charlotte (35-35) 11. Wizards de Washington (30-40) 12. Knicks de New York (30-40) 13. Pacers de l'Indiana (24-47) 14. Pistons de Detroit (19-52) 15. Magic d'Orlando (18-53) Conférence de l'Ouest : .1. Suns de Phoenix (57-14) .2. Grizzlies de Memphis (48-23) .3. Guerriers de Golden State (47-23) .4. Jazzy de l'Utah (44-26) .5. Mavericks de Dallas (43-28) .6. Nuggets de Denver (42-29) .7. Timberwolves du Minnesota (42-30) .8. Los Angeles Clippers (36-37) .9. Los Angeles Lakers (30-41) 10. Pélicans de La Nouvelle-Orléans (29-41) 11. Spurs de Saint-Antoine (27-44) 12. Trail Blazers de Portland (26-43) 13. Kings de Sacramento (25-47) 14. Thunder d'Oklahoma City (20-50) 15. Rockets de Houston (17-53). JOUR SUIVANT (dimanche 20 mars) Pacers de l'Indiana - Blazers des sentiers de Portland Rockets de Houston - Grizzlies de Memphis Atlanta Hawks - Pélicans de la Nouvelle-Orléans Magic d'Orlando - Thunder d'Oklahoma City Kings de Sacramento Knicks de New York - Utah Jazz-Utah Nuggets de Denver - Celtics de Boston 76ers de Philadelphie - Raptors de Toronto Golden State Warriors - Spurs de San Antonio.