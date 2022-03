Le Venezuela accueille la Tunisie à l'occasion du 66e anniversaire de son indépendance

Caracas, 20 mars Le gouvernement du Venezuela a accueilli la Tunisie dimanche à l'occasion du 66e anniversaire de son indépendance de la France. « Nous adressons un salut fraternel au peuple frère de Tunisie à l'occasion du 66e anniversaire de son indépendance. Le Venezuela exalte les luttes contre la domination coloniale française », a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays des Caraïbes sur son compte Twitter. La Tunisie a obtenu son indépendance de la France le 20 mars 1956. Le 8 février, Amnesty International (AI) a dénoncé « l'attaque » contre l'indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie par le président de la République, Kais Saïd, après avoir annoncé un décret imminent visant à dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), qu'il accuse de corruption et de sectarisme politique. Cette mesure « constitue une grave menace pour le droit à un procès équitable en Tunisie. Si le président prend un décret pour dissoudre ou suspendre l'institution, cela ressemblera à une condamnation à mort pour l'indépendance de la justice du pays », a déclaré la directrice régionale d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Heba Morayef. Selon Morayef, depuis que l'état d'urgence a été décrété le 25 juillet 2021, Said a démantelé presque tous les contrôles institutionnels dans le pays et le CSM était resté le dernier bastion de l'impartialité judiciaire, appelant à une rectification de cette mesure. Depuis que Saïd a proclamé l'état d'urgence le 25 juillet 2021, qui comprenait la cessation du Premier ministre de l'époque Hichem Mechichi et la suspension indéfiniment de l'Assemblée, il a gelé la quasi-totalité de la Constitution de 2014 et assumé les pleins pouvoirs afin de « retrouver la paix sociale ». Une initiative qui a été décrite par la plupart des partis politiques comme un « coup d'État », tandis que d'autres la considèrent comme une « rectification » de la révolution de 2011. CHEF sc/cfa