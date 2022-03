Le Mexicain Santiago Gonzalez s'incline en finale de double à Indian Wells

Indian Wells (États-Unis), 20 mars Le Mexicain Santiago Gonzalez s'est incliné samedi en finale du double masculin d'Indian Wells avec le Français Edouard Roger-Vasselin contre la paire formée par les Américains John Isner et Jack Sock. Isner et Sock ont été proclamés champions du tournoi du désert californien en battant Gonzalez et Roger-Vasselin 7-6 (4) et 6-3 en une heure et 19 minutes. González, 38 ans, a déjà remporté les titres en double des tournois de Buenos Aires et de Cordoue (Argentine) cette année aux côtés de l'Argentin Andrés Molteni. Lors de la finale du double féminin d'Indian Wells, les Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang l'ont emporté sur les Américaines Asia Muhammad et la Japonaise Ena Shibahara 7-5 et 7-6 (4). Indian Wells clôturera son édition 2022 ce dimanche avec les finales individuelles. La Polonaise Iga Swiatek affrontera la Grecque Maria Sakkari à partir de 13 h (20 h 00 GMT) tandis que l'Espagnol Rafa Nadal affrontera l'Américaine Taylor Fritz au plus tôt à 15 h (22 h 00 GMT).