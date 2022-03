Le manager des Nationals a demandé des matchs de pré-saison

WEST PALM BEACH, Floride, États-Unis (AP) — Dave Martinez, entraîneur des Nationals de Washington, a activement demandé à l'équipe de jouer plus de matchs en soirée cette pré-saison.

Son souhait a été exaucé.

Sur les cinq équipes inscrites au calendrier de pré-saison des Nationals, seules les Mets de New York, leurs rivaux de samedi, obtiendront plus de matches en soirée dans la Grapefruit League cette année que les six à Washington.

« Je pense que cela donne aux joueurs une perspective différente sur la façon de se préparer, car nous jouons des matchs de nuit, puis nous nous retournons et nous jouons pendant la journée », a déclaré Martinez. « Même lorsqu'il y a une formation différente, les joueurs peuvent s'habituer à se lever après un match en soirée et à se préparer. »

Le manager portoricain n'est pas le seul à vouloir que les duels commencent plus tard.

« Je préférerais que cela se produise tout le temps », a déclaré le gérant des Mets, Buck Showalter.

Jouer la nuit répondrait à plusieurs objectifs pratiques, a estimé Martinez. Surtout lors d'une pré-saison qui a été écourtée en raison du lock-out.

Cela lui a permis d'observer Patrick Corbin, le probable ouvreur du match d'ouverture, à son deuxième entraînement au bâton de la pré-saison en matinée.

Le gaucher Corbin a réussi 42 lancers au cours de trois manches simulées, dans ce qui était probablement sa dernière séance préparatoire avant son premier départ dans la Grapefruit League.

Puis, dans la soirée, Martinez a regardé le Dominicain Nelson Cruz, son cogneur nouvellement acquis, frapper pour un double kill et frapper un simple au champ gauche, à son premier match avec les Nationals.

Les quatre premiers matchs de pré-saison de l'équipe à domicile débuteront à 6 h 05 dans l'après-midi. La grande majorité des matchs de la saison régulière à Washington commencent plus tard.

« En particulier au cours des dernières semaines de la pré-saison, je me suis toujours demandé pourquoi nous ne jouions pas plus de matchs en soirée afin de nous préparer à notre calendrier », a déclaré le joueur de premier but Josh Bell.

Les améliorations apportées à l'éclairage du stade permettent aux équipes de programmer plus de matchs en soirée d'avant-saison.

Bien que les lumières dans les complexes de pré-saison n'atteignent pas la luminosité des parcours des ligues majeures, Martinez a déclaré que le système au Ballpark des Palm Beaches, où joue son équipe, n'en enlève rien du tout.

« Ils sont l'une des meilleures lumières qu'il y ait », a-t-il dit.