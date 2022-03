le lundi 21 mars 2022

PANIER - NBA : Charlotte Hornets, Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Cavaliers de Cleveland, Lakers de Los Angeles, Pistons de Détroit et Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers-Miami Heat, Brooklyn Nets-Utah Jazz-Chicago Bulls, Toronto Raptors, Rockets de Houston, Washington Wizards, Thunder d'Oklahoma City, Celtics de Boston et Dallas Mavericks. Timberwolves du Minnesota. . CYCLISME - Volta a Catalunya (Espagne) (jusqu'à 27) (PHOTO). . FOOTBALL - Conférence de presse du sélectionneur uruguayen Diego Alonso, trois jours avant le match entre Celeste et le Pérou pour l'avant-dernière journée des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde Qatar 2022. - Argentine. 7e jour : Défense et justice-Arsenal Sarandí et Argentinos Jrs. -Velez Sarsfield. - La Colombie. 12e journée : Jaguars de Córdoba-U. Magdalena, Deportivo Cali-Atl. National et Ind. Santa Faith-Atl. District de Bucaramanga. - Chili. 7e jour : Antofagasta-U. La Calera et U. Espagnol—Ñublense. - Equateur. 5ème jour : Dep. Cuenca. Catholique. - Paraguay. 7e jour : Tacuary-Nacional Asunción et General Caballero JLM-Guairena. - Pérou. 7e jour : UTC-Sport Huancayo et San Martin-Carlos Mannucci. - L'Uruguay. 6e journée : Boston River-Defensor Sp. et Montevideo City-Danubio. . MOTOCYCLISME - Analyse de la Coupe du monde après le conflit du Grand Prix d'Indonésie. « Bastianini tient la tête, mais Quartararo s'approche et Márquez souffre. » Informations de Juan Antonio Lladós. . TENNIS - Aperçu des tournois ATP Masters 1 000 et WTA 1 000 Miami, qui se dérouleront du mardi 22 mars au dimanche 3 avril. - Qualifications ATP et WTA après le tournoi d'Indian Wells. — DEP/EFE