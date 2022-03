Le Brésilien Cardoso remporte l'événement le plus remarquable du « Andalucía Sunshine Tour »

Cadix (Espagne), 20 mars Le coureur brésilien Bernardo Cardoso, sur le dos du « Mosito Van Het Hellehof », a remporté ce dimanche dans la ville espagnole de Vejer de la Frontera la victoire au Grand Prix Suzuki, l'événement le plus important de la sixième semaine de compétition du « Andalusia Sunshine Tour » de saut à cheval. Le test conçu par le leader international vénézuélien Leopoldo Palacios était très exigeant et seuls cinq des cinquante couples participants ont remporté une place dans le bris d'égalité, rapporte l'organisation. La médaille d'argent est allée à la Britannique Holly Smith et à son cheval 'Fruselli', la dernière équipe à participer au bris d'égalité qui s'apprêtait à arracher la victoire à la Brésilienne, bien qu'ils aient finalement arrêté le chrono en 40,81 secondes, soit une demi-seconde de plus que la gagnante. À la troisième place, la cavalière irlandaise Susan Fitzpatrick a terminé avec le cheval « Verdict de Kezeg ». La paire gagnante a concouru pour la première fois dans un Grand Prix 4 étoiles, suite à la décision de Cardoso de sauter avec « Mosito Van Het Hellehof ». L'olympien brésilien a parié sur ce cheval de dix ans, fils de « Elvis Ter Putte », descendant direct du légendaire « Diamant de Semilly » et du « Nabab de Reve » du côté de sa mère. L'Andalucía Sunshine Tour 2022 affrontera sa dernière semaine de compétition à partir de mardi, dans le cadre d'une compétition à laquelle 3 500 chevaux et 750 cavaliers de cinquante nationalités différentes ont participé. Mardi, les jeunes chevaux âgés de cinq, six et sept ans auront une dernière chance d'ajouter les sept zéros qui les qualifieront pour la finale qui se tiendra mercredi prochain. CHEF 1011383 JSB/sam