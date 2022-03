L'Australie interdit l'exportation de minerais d'aluminium vers la Russie

Sydney, Australie, 20 mars Le gouvernement australien a annoncé dimanche une interdiction immédiate de l'exportation vers la Russie de minerais d'aluminium, y compris l'alumine et la bauxite, et s'est engagé à envoyer davantage d'armes et d'aide humanitaire à l'Ukraine. L'interdiction d'exportation vise à affecter la production d'aluminium en Russie, qui dépend de l'Australie pour 20 pour cent de son alumine, selon un communiqué publié par le Premier ministre Scott Morrison et d'autres ministères. Cette nouvelle série de sanctions contre Moscou intervient après que Canberra a imposé vendredi des mesures contre l'oligarque Oleg Deripaska, président de la société russe d'aluminium Rusal, qui détient une participation de 20% dans la raffinerie Queensland Alumina Limited à Gladstone, dans l'est de l'Australie. La semaine dernière, le géant minier anglo-australien Rio Tinto, partenaire majoritaire de la raffinerie, s'est engagé à rompre tous les liens commerciaux avec les entreprises russes. Morrison a déclaré que son gouvernement travaillait avec des partenaires internationaux pour « mettre un coût maximum, une pression maximale sur le régime de (le président russe Vladimir) Poutine pour qu'il se retire d'Ukraine », en référence à l'invasion des troupes russes qui a conduit à une guerre dans le pays européen. Le président a également annoncé l'expédition en Ukraine de 70 000 tonnes de charbon thermique et une augmentation de 30 millions de dollars australiens (22,3 millions de dollars américains ou 20,1 millions d'euros) pour l'aide humanitaire. Le pays océanique augmentera également sa contribution en matériel d'assistance militaire défensive à l'Ukraine, y compris des munitions et des gilets pare-balles, pour un montant de 21 millions de dollars australiens (15,6 millions de dollars américains ou 14,1 millions d'euros). L'Australie, qui a déjà envoyé une aide létale et humanitaire à l'Ukraine, a imposé des sanctions contre 33 entités, dont la plupart du secteur bancaire russe et toutes les entités responsables de la dette souveraine, et a interdit les voyages de quelque 443 personnes, dont le président Poutine et d'autres hauts commandants russes. et des oligarques, ainsi que des membres de l'exécutif et des forces armées du Bélarus. CHEF AUS-NC/ICS