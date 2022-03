La gymnastique et les étudiants seront confrontés à un autre classique dynamique de La Plata : le temps, la télévision et l'entraînement

Gymnastique et Estudiantes encourageront un autre classique dynamique de La Plata pour la septième date de la Coupe de la Liga. Les deux équipes seront confrontées à des cadeaux très différents, puisque le Lobo vient d'être battu par River Plate et doit d'urgence ajouter jusqu'à trois (il ne fait pas quatre matchs) pour rêver de se qualifier pour la prochaine phase du concours, tandis que le Lion, malgré son dernier défaite avec Boca, en tête de la marche dans sa région et en milieu de semaine a réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Copa Libertadores.

Pipo Gorosito prévoit d'apporter des changements à toutes les lignes pour se remettre du dur 0-4 qu'il a subi à Monumental. Le premier d'entre eux sera celui de Brahian Aleman uruguayen qui reviendra à la propriété après avoir terminé la date de suspension. En outre, le juvénile Guillermo Enrique pouvait entrer à la place de Francisco Gerometta.

Le reste de la ligne de base serait maintenu avec Morales et Fratta des défenseurs centraux, Colazo en tant qu'ailier, bien que l'entraîneur ait essayé avec Germán Guiffrey. Au milieu, le Paraguayen Ramón Sosa et le Colombien Johan Carbonero seraient placés par les groupes, tandis qu'Aleman serait double 5 avec Nery Leyes comme partenaire. Ensuite, l'entraîneur a essayé avec un double pourboire et Franco Soldano est celui qui a rejoint Cristian Tarragona.

Pour sa part, le russe Zielinski analyse également les variantes des Estudiantes de La Plata en raison de la série de rencontres. Pour l'instant, l'entraîneur ne pourra pas compter sur Mauro Boselli, qui lors de la défaite face à Boca Juniors s'est blessé à la cheville gauche, et attend l'évolution de certains footballeurs comme le cas du Colombien Nelson Deossa, qui a déjà pu rentrer du Chili après avoir été positif au coronavirus.

Pour ce match, Leandro Díaz est disponible (contre Everton, il n'a pas joué car il a été suspendu en Coupe), et il fera sûrement un duo offensif avec le rionegrino Gustavo Del Prete, qui a joué hier après avoir été affecté par un fort état grippal pendant plusieurs jours. L'une des questions est de savoir si l'entraîneur maintiendra la ligne de trois défenseurs centraux, ce qui a très bien fonctionné lors des deux matches de Libertadores contre Everton.

Une autre variante pourrait être de revenir à la ligne de quatre, avec laquelle Zielinski doit choisir deux des trois défenseurs et Manuel Castro jouera pour un côté et Pellegrini pour l'autre, avec Del Prete et Diaz en tête.

Formations probables :

Gymnastique : Rodrigo Rey ; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Guillermo Fratta, Nicolás Colazo ; Ramon Sosa, Brahian Aleman, Nery Leyes, Johan Carbonero ; Franco Soldano et Cristian Tarragona. DT : Nestor Gorosito.

Étudiants : Mariano Andujar ; Agustín Rogel, Ezequiel Muñoz, Fabian Noguera ; Leonardo Godoy, Jorge Rodriguez, Fernando Zuqui, Emmanuel Más ; Matias Pellegrini, Gustavo Del Prete et Leandro Diaz. DT : Richard Zielinski.

Arbitre : Silvio Trucco.

Stade : Juan Carmelo Zerillo.

Hora : 16:15.

Télévision : Fox Sports Premium.

