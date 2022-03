La course prend le dessus sur le classique ; bat Independiente 2-1

BUENOS AIRES (AP) - Le Racing Club a renversé la fin et a possédé Avellaneda en battant 2-1 en tant que visiteur d'Independiente lors de la journée classique interzonale de la Coupe de la Ligue argentine de football.

Dans les autres derbies disputés samedi, San Lorenzo-Huracán et Colón-Union ont égalisé sans but, et Banfield a battu Lanús 1-0 à l'extérieur.

Ce dimanche sera le tour du Superclassic entre River Plate et Boca Juniors, qui jouera dans le stade « Monumental » dans le point culminant de la septième date.

Un but d'Enzo Copetti, en 85 minutes, a défini le procès au stade « Libertadores de América » et a provisoirement catapulté le Racing, le seul invaincu de la compétition, au sommet de la zone A.

La visite avait été avancée par Gabriel Hauche, après 3 minutes, et Independiente a réussi à niveler Lucas González, à 55 ans, également avec un but.

Le Racing de Fernando Gago a connu une très bonne première mi-temps, mais en seconde période, il a été dépassé par l'hôte, qui s'est amélioré avec les revenus d'Alan Soñora et de « Saltita » González à la mi-temps.

L'équipe d'Eduardo Domínguez a pu conserver les trois points, mais un poteau et la belle performance du gardien Tomás « Chila » Gómez l'ont empêchée de le faire.

Et la visite s'est terminée par une victoire inattendue dans son seul jeu associé du complément (grande assistance de Facundo Mura pour la définition précise de Copetti).

« Nous montrons que dans un contexte défavorable, nous savons comment nous lever. Il ne faut pas s'attribuer le mérite du rival, qui nous a poussés en seconde période », a déclaré le « Demon » Hauche après la quatrième victoire du Racing dans les cinq dernières classiques.

Dans le stade « Nuevo Gasómetro », San Lorenzo et Huracán offraient un classique du quartier pauvre.

Le « Cyclone » a cherché plus et a eu sa meilleure chance aux pieds de Ricardo Centurion, avec un tir à peine large.

Le « Globo », qui a prolongé sa série de défaites (deux victoires et six nuls) à huit matches officiels contre son éternel rival, ne s'inquiétait que de la fin.

Le classique de la ville de Santa Fe était également endetté.

Colón, qui n'a pas battu Unión dans le « General Brigadier López » depuis neuf ans, a présenté le gardien de but en visite, l'Uruguayen Santiago Mele.

Dans « La Fortaleza », Banfield a étendu sa « paternité » sur Lanús dans le soi-disant « Classique du Sud » du Grand Buenos Aires.

Un but de premier plan du défenseur Luciano Lollo a suffi au « Taladro » pour gagner les trois points et se hisser à la cinquième place de la zone A. Cela pourrait être invalidé car le ballon n'était pas correctement placé au moment de l'exécution du corner précédent.

Lanús, dirigé par Jorge Almirón, traverse une crise de résultats et partage la dernière position dans la zone B. Le « Granate » compte sept matches (trois nuls et quatre défaites) sans battre son rival classique.

Ce dimanche, en plus de la dispute Superclassic, les derbies des villes de Rosario et La Plata seront disputés, respectivement entre Central-Newell's et Gymnasia-Estudiantes.