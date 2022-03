Lombok (Indonésie), 20 Mar La course MotoGP du Grand Prix d'Indonésie a été reportée à 16h15 heure locale (8h15 GMT), alors que les conditions météorologiques commencent à s'améliorer dans la zone du circuit de Mandalika, lieu de la course, en présence du président indonésien Joko Widodo et à laquelle participent environ 63, 000 spectateurs qui n'ont pas bougé de leurs positions malgré les fortes pluies qui sont tombées depuis quelques minutes. CHEF JLL/EA