« J'ai eu de nombreuses batailles, mais je suis toujours en vie », a déclaré Nadal après avoir participé à la finale à Indian Wells.

Après avoir passé un autre examen de trois heures contre le florissant Carlos Alcaraz, le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal était ravi d'avoir prolongé sa série de 20 victoires d'affilée samedi et d'avoir atteint la finale d'Indian Wells.

La star espagnole de 35 ans a brisé la résistance d'Alcaraz, 18 ans, par un score de 6-4, 4-6 et 6-3 dans un match au cours duquel, en plus de ses problèmes chroniques au pied gauche, il a dû être soigné pour un malaise thoracique au début du troisième set.

« Je pense que ce n'est rien d'important », a-t-il expliqué plus tard à la presse. « C'était probablement à cause du vent et j'ai fait de mauvais mouvements (...) Mais j'avais besoin de demander parce que je me sentais mal à l'aise. »

« Je suis toujours un peu désolé, mais il reste de nombreuses heures avant demain, je suis sûr que rien ne se passera », a déclaré Nadal moins de 20 heures avant la finale de dimanche contre l'Américaine Taylor Fritz (20e ATP).

Après une année marquée par ses problèmes physiques, Nadal connaît le meilleur début de sa carrière avec trois titres remportés, dont l'Open d'Australie, avec lequel il est devenu le joueur de tennis masculin avec le plus de titres du Grand Chelem (21).

« En termes de fatigue, je me sens plutôt bien. Je ne peux pas me plaindre », a-t-il dit.

« J'ai eu beaucoup de batailles difficiles cette semaine mais je suis toujours en vie », a-t-il souligné. « Je suis en finale et je veux en profiter. »

Nadal s'est débarrassé des éloges pour le jeune Alcaraz, le nouveau joyau du tennis espagnol, qui a selon lui « tous les ingrédients pour être un champion incroyable ».

« Je n'étais pas plus nerveux parce que j'étais un jeune joueur. Je l'ai traité comme l'un des huit premiers », a-t-il dit.

Nadal a regretté que le match soit devenu « presque injouable » lorsqu'un vent fort a fait irruption dans le deuxième set accompagné de sable du désert d'Indian Wells.

« Le problème dans le tennis, c'est que nous n'avons pas de réglementation pour cela. Il n'y a pas de règles pour le vent, aucune qui dit qu'avec certains miles à l'heure, il faut suspendre le match », a-t-il rappelé.

« Parfois, j'aime jouer dans le vent parce que c'est un défi, comme quand je joue au golf, de chercher des solutions tout le temps », a-t-il rappelé. « Mais ce n'était pas seulement le vent, j'ai commencé à sentir le sable dans mes yeux et ça m'a fait un peu mal (...) Dans certaines situations, comme une tempête de sable, nous pourrions peut-être l'ajouter au livre de règles ».

En ce qui concerne son rival en finale, Nadal a estimé que Fritz « joue très bien ».

« J'ai regardé un moment de son match (de demi-finale) contre (Andrey) Rublev et il a joué avec une grande détermination, très agressif », a-t-il dit.