Invasion de l'Ukraine LIVE : les troupes du Kremlin ont évacué des habitants de Marioupol contre leur gré vers le territoire russe

Près d'un mois après le début de l'invasion russe, l'Ukraine a estimé qu'il y avait environ 850 civils tués et 1 400 blessés dans le pays en raison des violentes attaques des troupes de Moscou.

Alors que la pression internationale contre le Kremlin s'accroît, le gouvernement de Zelensky a appelé la Chine à se joindre à l'Occident pour condamner la « barbarie russe », après que les États-Unis ont averti Pékin des conséquences s'ils soutenaient l'attaque de Moscou contre le pays.

Les combats sont de plus en plus rudes sur le sol ukrainien. La Russie a accepté d'avoir utilisé des missiles hypersoniques lors de ses attaques, et les forces armées ukrainiennes affirment avoir détruit, au cours des affrontements, quelque 95 avions russes, 115 hélicoptères, 72 systèmes de lancement de missiles et 44 systèmes de défense aérienne.

Ensuite, minute par minute de l'invasion russe : (heure ukrainienne, GMT+2) :

Dimanche 20 mars :

16h30 : Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, et son homologue indien, Narendra Modi, ont appelé ce week-end à la « cessation immédiate de la violence » en Ukraine à la suite de l'invasion russe, après avoir tenu une conversation lors d'un sommet à New Delhi.

Kishida et Modi ont souligné l'importance de la sûreté des installations nucléaires en Ukraine et se sont engagés à prendre des mesures pour faire face à la crise humanitaire à laquelle l'Ukraine est confrontée, selon une déclaration conjointe publiée après leur réunion.

« Les deux dirigeants ont convenu qu'il n'y a pas d'autre option que la voie du dialogue et de la diplomatie » pour la résolution du conflit », a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères Harsh Vardhan Shringla à des journalistes.

« Le Premier ministre Modi et moi-même avons confirmé que nous avions besoin d'une solution pacifique sur la base du droit international (...) Le Japon, avec l'Inde, continuera d'essayer de mettre fin à la guerre et continuera à soutenir l'Ukraine et ses pays voisins », a expliqué Modi.

L'Inde et le Japon, ainsi que les États-Unis et l'Australie, font partie du dialogue quadrilatéral sur la sécurité, considéré comme un rempart régional contre l'affirmation de soi croissante de la Chine.

16h00 : Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, annonce la suspension des activités de dix partis d'opposition pour la durée de la loi martiale, compte tenu de l'escalade de l'invasion et des liens de certains d'entre eux avec la Russie.

« Le Conseil national de sécurité et de défense a décidé, compte tenu de la guerre à grande échelle et des liens de certaines structures politiques avec cet État (la Russie), de suspendre toute activité d'un certain nombre de partis politiques pendant la période de la loi martiale », a expliqué Zelensky dans une vidéo diffusée tôt le matin sur chaînes gouvernementales ukrainiennes.

Plus précisément, les partis dont l'activité a été suspendue sont « Plateforme d'opposition - Pour la vie », « Parti de la charia », « Notre », « Opposition de gauche », « Union des forces de gauche », « État », « Parti socialiste progressiste d'Ukraine », « Parti socialiste », « Socialistes » et « Bloc de Vladimir Baldo ».

15h15 : Le chef du département des enquêtes de la direction générale de la police nationale ukrainienne à Kharkiv, Sergei Bolvinov, a indiqué que 266 civils sont morts dans cette région ukrainienne depuis le début de la guerre le 24 février.

Parmi les civils morts des bombardements des troupes russes figurent 14 enfants, selon Bolvinov dans un communiqué partagé sur son compte Facebook, qui a également annoncé trois morts au cours des dernières 24 heures.

Kharkiv, une ville du nord-est de l'Ukraine comptant 1,5 million d'habitants avant l'invasion russe de l'Ukraine, est assiégée par les troupes russes. En outre, ce samedi, la ville a été bombardée et plusieurs bâtiments résidentiels ont été touchés par des missiles, selon l'agence ukrainienne Unian.

14h30 Le président suisse Ignazio Cassis a assuré que la Suisse « est prête » à devenir un médiateur dans la résolution du conflit en Ukraine et a annoncé sa volonté d'organiser des négociations entre Kiev et Moscou.

« La Suisse allie neutralité et tradition humanitaire (...) C'est un petit pays fermement attaché à la liberté. (Suisse) est prête à jouer un rôle de médiateur dans les coulisses ou à accueillir des négociations », a déclaré le président suisse lors d'une manifestation à Berne en soutien à l'Ukraine, selon RTS.

Lors de l'événement, auquel assistait virtuellement le président ukrainien Volodymir Zelensky, le président suisse a exprimé son « espoir » que les armes « seront rapidement réduites au silence » et a envoyé un message de bienvenue aux Ukrainiens qui ont trouvé refuge en Suisse, comme le rapporte '24 heures'.

14h00 : Le conseil municipal de Marioupol a dénoncé le fait que les troupes russes évacuent des habitants de la ville vers le territoire russe contre leur volonté.

Cela a été expliqué par le conseil municipal de la ville assiégée par les troupes russes dans une déclaration sur Telegram, où il explique que « plusieurs milliers d'habitants » ont été déportés vers la Russie. Selon le communiqué, les troupes russes se seraient réfugiées dans un club de sport où plus d'un millier de personnes (principalement des femmes et des enfants) se cachaient des bombardements incessants.

Pour cette raison, et afin d'empêcher l'armée russe « d'utiliser » les lieux bondés pour « kidnapper » un habitant de la ville de Marioupol, les troupes ukrainiennes se seraient retirées « de ces zones », selon les autorités ukrainiennes.

« On sait que les habitants de Marioupol capturés ont été emmenés dans des camps de filtration, où les occupants ont vérifié les téléphones et les documents des personnes . Après l'inspection, certains habitants de Marioupol ont été redirigés vers des villes reculées de Russie, bien que le sort des autres soit inconnu », indique le texte.

1:20 : Au moins 6 623 personnes ont été évacuées par les couloirs humanitaires des villes ukrainiennes assiégées samedi, selon Kyrylo Timochenko, un haut responsable du bureau du président Volodymyr Zelensky.

Timochenko a déclaré que 4 128 personnes, dont 1 172 enfants, avaient été évacuées de Marioupol vers Zaporijia.

Dans la région de Kiev, 1.820 personnes ont été évacuées de petites villes - dont Bucha, Bilohorodka, Piskivka et Horenychi - et ont été transférées dans la capitale ukrainienne, Kiev, a-t-il précisé.

Ailleurs en Ukraine, 675 personnes ont été évacuées de la région de Louhansk, a indiqué Timochenko.

00:05 : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé ce samedi à des milliers de manifestants pour la paix réunis à Berne et ont appelé les Suisses Le gouvernement saisira les comptes des oligarques russes.

Le président ukrainien Volodymir Zelensky s'exprime lors d'une manifestation anti-guerre à Berne, en Suisse (Reuters/Arnd Wiegmann)

« C'est aussi une bataille contre le mal », a déclaré Zelensky en visioconférence via un interprète derrière une table et portant sa chemise verte déjà typique. La demande de saisie des comptes des oligarques a été accueillie par des applaudissements.

Des manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment du parlement suisse avec des drapeaux ukrainiens pour dénoncer l'invasion russe qui a débuté le 24 février.

Actualités en développement...

