Hypothèse concernant une guerre presque prévue

Nous assistons avec horreur à l'invasion russe de l'Ukraine, qui a presque tout le monde condamne le coût élevé de la vie et les souffrances humaines. Il n'y a pas de réponse unanime sur les causes qui auraient pu aggraver le conflit qui a débuté en 2014, à ces niveaux de barbarie et de crise humanitaire. Il mentionne des échecs de diplomatie, des erreurs dans les plans stratégiques des puissances, des échecs dans l'évaluation de la situation particulière ou globale et des folies personnelles de personnages sinistres. J'écarte ce dernier point, étant donné qu'il n'y a plus de « dictateurs d'une seule personne » dans les grandes puissances, mais des majors de la planification stratégique, dotés d'un fort pouvoir politique interne . La diplomatie était trop légère dans son analyse, mais elle n'explique pas non plus le cas. Examinons les deux autres hypothèses.

Je fais appel à une première référence historique. Il est basé sur les mesures prises sous les administrations de Jimmy Carter et Ronald Reagan dans les années 1980 pour affronter l'URSS, appelant à un engagement fort en faveur de la défense américaine avec le lancement de l'Initiative de défense stratégique (SDI, également connue sous le nom de Star Wars), le déploiement de missiles avec des armes en Europe, l'assistance à la résistance antisoviétique (les talibans) en Afghanistan, l'intensification de la rhétorique antisoviétique (le soi-disant empire du mal) et le soutien aux dissidents en URSS et dans ses États satellites. Cela a réussi à « souligner » la réalité soviétique et a contraint Moscou à s'occuper de la question en priorité, en dépensant des ressources économiques énormes et rares et en détournant son attention politique vers son intérieur . À la fin du processus, sous la nouvelle direction de Michael Gorbatchev, les forces soviétiques se sont retirées, d'abord d'Afghanistan, puis d'Europe de l'Est, en même temps qu'il a été convenu de réduire l'énergie nucléaire stratégique, les autres armes et d'éliminer les missiles terrestres à portée intermédiaire.

Ces mesures américaines, connues sous le nom de « stratégies d'application des coûts », ont d'abord été conçues dans un mode défensif contre l'URSS, qui semblait toujours forte et en expansion. Mais une autre était la réalité, telle qu'elle s'est avérée après son implosion. Depuis lors, il y a eu la maxime utilisée en géopolitique : « La Russie n'est jamais aussi forte ou aussi faible qu'il n'y paraît » . La Russie d'aujourd'hui est plus faible que l'ex-URSS ; elle compte la moitié de la population, bien qu'elle soit plus homogène ; son territoire est plus compact, son économie est plus ouverte et elle ne domine aucun empire étranger. Cependant, le pouvoir du gouvernement russe actuel, dirigé par Vladimir Poutine, n'est pas aussi fragile que le disent les médias occidentaux . La Russie n'est pas non plus l'adversaire le plus important des États-Unis aujourd'hui. La Russie ne peut pas se permettre de rivaliser directement avec les États-Unis, alors que la Chine le peut, avec une force croissante. C'est pourquoi les politiques que les États-Unis pourraient mettre en œuvre pour « stresser » la Russie pourraient provoquer des réactions chinoises qui, à leur tour, pourraient « stresser » les États-Unis. Cela introduit de nouvelles complexités dans tout effort visant à concevoir des stratégies similaires à celles des années 1980, afin d'imposer des coûts économiques supplémentaires à la Russie, afin de tester sa capacité, sa volonté et sa légitimité. Il convient également de noter que certaines mesures affecteraient les alliés et partenaires américains. Par exemple, l'augmentation du coût du gaz pour l'Allemagne diminuerait sa compétitivité industrielle.

La plus grande vulnérabilité de la Russie est son économie, qui est relativement petite et fortement dépendante des exportations d'énergie. La plus grande inquiétude des dirigeants russes provient de la stabilité et de la durabilité du régime actuel, qui a adopté une forme capitaliste autoritaire, mais avec une forte participation de l'État à ses décisions stratégiques, et traditionaliste dans ses coutumes culturelles et religieuses. Les plus grandes forces de la Russie résident dans les domaines de la guerre militaire et de l'information. La Russie a déployé des systèmes de défense aérienne, d'artillerie et de missiles très avancés et a également appliqué de nouvelles technologies informatiques (intelligence artificielle, mégadonnées et autres) à d'anciennes techniques de désinformation, de subversion et de déstabilisation.

Par conséquent, les mesures les plus étudiées par les États-Unis pour « stresser » la Russie sont celles qui répondent directement à ces vulnérabilités, à ces angoisses et à ces forces, exploitant les points faibles et sapant les avantages actuels de la Russie.

Les États-Unis étendent leur production d'énergie (gaz et pétrole) depuis des décennies afin de ne pas dépendre des hauts et des bas du Moyen-Orient et, en tant qu'arme de négociation mondiale, de concurrencer la Russie, ce qui empêche la Russie d'utiliser son avantage stratégique sur les besoins énergétiques européens. Cela maximiserait la pression sur les recettes d'exportation de la Russie et, par conséquent, sur ses budgets nationaux et de défense. Les sanctions économiques peuvent également limiter le potentiel économique de la Russie. Toutefois, pour être efficaces, elles doivent être multilatérales, impliquant (au moins) l'Union européenne, qui est le plus gros client de la Russie et la principale source de technologie et de capitaux, plus importante à tous ces égards que les États-Unis.

La remise en question de la légitimité du régime russe, la diminution de sa réputation au pays et à l'étranger et le soutien ouvert au changement démocratique ne vont probablement pas ébranler les fondements de l'État russe, mais cela pourrait suffire à assurer une forme de détente mutuelle dans le domaine de la guerre de l'information. Ce point est d'un grand intérêt pour les gouvernements européens pro-mondialistes, assez hypocrites par rapport au comportement russe en Ukraine ou en Syrie, mais beaucoup plus préoccupés par les alternatives politiques intérieures, nationalistes, populistes ou de droite, qui se sont développées au cours de la dernière décennie et qui montrent un certain point de contact avec la politique culturelle de la Russie. L'unanimité de la presse « occidentale » à montrer un visage particulier de Poutine et de son environnement le prouve .

Il sera très difficile pour les États-Unis d'augmenter les coûts économiques de Moscou par rapport à leurs engagements militaires extérieurs, car la plupart d'entre eux se trouvent dans des zones adjacentes à la Russie et sont peuplés de populations relativement pro-russes. La géographie confère à la Russie la prédominance de l'escalade, ce qui signifie que tout effort visant à promouvoir une plus grande résistance locale pourrait faire face à un rejet sévère, coûteux pour les États-Unis en prestige et pour leurs alliés locaux en termes de vies et de territoires. L'augmentation des armes et les conseils américains à l'armée ukrainienne ont été les alternatives géopolitiques les plus visibles envisagées, mais quelque chose ne s'est pas bien passé et le conflit s'est étonnamment intensifié.

La Russie ne cherche pas à obtenir la parité avec les États-Unis dans l'ensemble du spectre militaire. Les avancées américaines dans les camps de supériorité existants pourraient avoir peu de réponse russe. Par exemple, la Russie ne va pas contester la domination américaine sur les océans du monde. Mais la Russie est « préoccupée » par les menaces visant à limiter son accès maritime dans l'Arctique, la Baltique et la mer Noire . Les mesures américaines potentielles comprennent des patrouilles plus fréquentes de sous-marins nucléaires à proximité des bases arctiques et le déploiement de missiles de croisière contre des navires terrestres et/ou aériens à proximité de la côte de la mer Noire. La Russie se sentira probablement obligée de faire face à toute augmentation des capacités nucléaires stratégiques des États-Unis. Participer à une telle course aux armements serait trop risqué pour tout le monde. En outre, le renforcement de la défense américaine contre les missiles balistiques est susceptible d'être plus coûteux pour les États-Unis que la réponse probable de la Russie, qui consisterait à augmenter le nombre de missiles et d'ogives nucléaires.

Une première hypothèse expliquant l'escalade militaire serait que, après que l'OTAN eut déployé de nouveaux systèmes d'armes dans des pays proches de la Russie, et en particulier en Ukraine, elle n'aurait pas pu apprécier correctement l'éventuel déploiement militaire russe, occupant l'Ukraine. Quelque chose d'étrange pour l'expérience américaine.

Une autre hypothèse est que les plans stratégiques de l'OTAN avaient envisagé la possibilité d'une telle réaction militaire et cherchaient à la provoquer, à lancer la « stratégie d'imposition des coûts » et donc à se concentrer sur les faiblesses économiques russes et à réaliser le calomnie de Poutine et, plus encore, à réaliser l'unification des l'ensemble de l'Europe sous un seul critère de culture du « monde occidental », bloquant la possibilité d'une Europe plus indépendante et négociant avec la Russie . Du côté russe, il est clair qu'il y a eu des erreurs dans l'évaluation de la situation politique et militaire des forces ukrainiennes et un plus grand rejet de la situation attendue par leur population.

Aux États-Unis, de nombreux secteurs ont critiqué le fait que Biden soit devenu un « guerrier », ce qui est très déclamatif, sans rien risquer, ni apporter leurs propres armes décisives ou militaires dans la course royale. Kissinger en 2014 ou le célèbre politologue John Mearsheimer ont déclaré que la meilleure stratégie pour les États-Unis était de se concentrer sur la Chine et de travailler à créer des relations amicales avec les Russes, afin de les avoir en faveur. « Avec nos mauvaises politiques en Europe de l'Est, nous prenons les Russes dans les bras des Chinois, violant ainsi la politique d'équilibre des pouvoirs. »

Les bénéficiaires théoriques, matériels ou idéologiques, de l'escalade de la guerre semblent vouloir renforcer un unipolarisme financier mondial, sans centre matériel, mais idéologiquement centré sur le mode culturel du « monde occidental », avec le soutien de l'OTAN/CIA, qui soutient les avancées technologiques développement industriel et dirige le « complexe industriel militaire » des États-Unis et de l'Europe. Il est frappant de constater que dès 2019, la Grande-Bretagne a poussé à une augmentation allant jusqu'à 40% de la limite d'ogives nucléaires du Trident (de 180 à 260 actuellement), se cachant derrière un « défi systémique » à la sécurité économique, à la prospérité et aux principes et valeurs que le Royaume-Uni défend, et de souligner, comme dès 2019, que le principal risque d'affrontement aujourd'hui vient de la Russie. Trop d'anticipation ou de programmation stratégique prévues pour rétablir un ordre mondial à partir du « monde occidental ».

Merkel a rapidement proposé une « alliance de multipolaristes ». Mais les différences entre Berlin et Paris montrent qu'il est très difficile de les mettre en pratique, même si une enquête de la Fondation Friedrich Ebert (du SPD) révèle que 42 % des Français et 59 % des Allemands exigent la neutralité internationale de leurs gouvernements . Cinquante pour cent des Français et 65 pour cent des Allemands rejettent l'intervention de leurs forces armées dans les combats militaires. Le multipolarisme est évidemment prôné par une Europe indépendante, la Russie, la Chine et d'autres puissances régionales. Mais malheureusement, l'affrontement ne s'arrête pas et continue de sacrifier trop de victimes humaines, comme dans toutes les guerres.

