Hamilton : « C'était une course difficile et nous avons obtenu le meilleur résultat possible »

Writing sports, 20 Mar L'Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde de Formule 1, qui a terminé troisième ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn, a déclaré ce dimanche sur le circuit de Sakhir que c'était « une course difficile », dont il est très heureux car ils ont réalisé « le meilleur résultat possible ». « La première chose que je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup de félicitations à Ferrari, je suis très heureux de les voir à nouveau bien faire, car c'est une équipe tellement historique et épique », a expliqué Hamilton, 37 ans, qui détient des records historiques de « pole » et de victoires en F 1:103, dans les deux cas. « Aujourd'hui a été une course difficile pour nous, nous avons eu des problèmes à l'entraînement et c'est vraiment le meilleur résultat que nous pouvions obtenir », a déclaré le pilote excentrique et spectaculaire de Stevenage. « Bien sûr, c'était malheureux pour les deux autres pilotes (en référence aux deux pilotes Red Bull : le Néerlandais Max Verstappen, retraité dans l'avant-dernier tour, et le Mexicain Sergio Pérez, qui a abandonné dans le dernier tour) mais nous avons fait du mieux que nous pouvions et nous sommes reconnaissants d'avoir marqué ces points », a-t-il déclaré. « Je suis conscient que les gars travaillent très dur à l'usine et que ce ne sera pas un changement rapide, mais nous sommes la meilleure équipe unifiée depuis longtemps, nous savons tous que nous devons garder la tête baissée et que nous devons continuer à travailler, car il reste un long chemin à parcourir », a expliqué Hamilton après la troisième place. arrivée à Bahreïn. « Nous devons optimiser nos week-ends et, à un moment donné, nous reviendrons au combat », a déclaré le septuple champion du monde anglais. CHEF Arh/OG