Guido Bellido : « Ils rêvent de quitter Pedro Castillo et s'ils osent, ce sera leur tombe »

Guido Bellido a répondu à ceux qui tentaient de libérer le président Pedro Castillo et n'a pas hésité à attaquer les opposants qui « rêvent » de retirer la tête de État depuis le bureau. Ces déclarations ont été faites lors de la clôture de la première réunion du Commonwealth municipal du Pérou.

« Ils rêvent de quitter Pedro Castillo. Ils n'en seront pas capables et nous le disons clairement, s'ils osent, ce sera leur tombe parce qu'ils peuvent penser que, parce qu'ils ont les voix ou parce qu'ils peuvent acheter un membre du Congrès, cela s'arrête là. Non, le peuple, le pays et le monde comprendront qu'il y a un avant et un après le président », a-t-il dit.

Il a également mentionné qu'ils ont tendu des pièges, envoyant des gens comme Karelim López les impliquer dans des actes de corruption.

« Ils ont mis des pièges, ils veulent encercler, ils envoient leur Karelim López chercher quelques failles, pour vouloir tacher le président, ce gouvernement, mais ils ne pourront pas le faire », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de clôture de la première réunion avec les autorités du commonwealth municipal à Calca, Cusco .

« Ils amènent un journaliste international, un homme misérable qui n'ose pas se heurter à ses parents, à vouloir maltraiter un président de la République. Il aura son temps, son temps pour qu'il interviewe aussi d'autres personnes qui vont devoir rendre des comptes parce que je ne pense pas que ce soit libre pour lui de harceler, de dire qu'il a déjà prévu de renoncer à la mer territoriale. Quelles de telles canailles », a-t-il ajouté, en référence à l'interview que Fernando del Rincón, de CNN en Español, a faite à Pedro Castillo en janvier de cette année.

Rappelons que le 28 mars, la session plénière du Congrès débattra de la motion de vacance présidentielle en raison d'une incapacité morale permanente contre le président Pedro Castillo. Au cours de cette session, le chef de l'État peut exercer son droit à la défense personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat.

« Je tiens à réitérer le soutien politique au Congrès, nous réagirons avec force à l'ampleur du harcèlement politique. Nous sommes en mesure de débattre et de faire avancer le pays face aux années de corruption qui se sont produites », a-t-il dit.

De son côté, le président du Conseil des ministres, Aníbal Torres, s'est exprimé ce vendredi sur les sièges de l'opposition qui entraînent la vacance face au président Pedro Castillo.

« Ceux qui ont perdu lors de ces élections ne veulent pas reconnaître le gouvernement de (Pedro) Castillo et cherchent à le vider à tout prix, jour et nuit. Nous voyons comment un membre du Congrès sort et ne parle que de postes vacants », a déclaré le chef du PCM de la région de Cuzco.

PEDRO CASTILLO ANNONCE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LE 26 MARS

Le président de la République, Pedro Castillo, a annoncé qu'il convoquera l'Accord national à une session le samedi 26 mars . Par une déclaration, le chef de l'Etat a demandé une telle réunion à peine deux jours avant que le Congrès de la République ne débat de la motion de vacance de poste contre lui.

« J'annonce depuis cet espace que le samedi 26 mars, nous mènerons à bien l'Accord national, l'assemblée de l'Accord national, et vous êtes d'une manière disciplinée, ordonnée et organique invités à participer », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de clôture de la réunion avec les communalités municipales à Cusco.

