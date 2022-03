Gajser et Renaux imposent leur loi au GP de Patagonie ; Prado troisième

Rédaction sportive, 20 mars Le Slovène Tim Gajser (Honda) et le Français Maxime Renaux (Honda) ont dominé lors de la troisième manche du Championnat du monde de motocross, le GP Patagonie - Argentine, organisé sur le circuit de Patagonie Neuquén, ouvrant la tête sur l'Espagnol Jorge Prado (GasGAS), qui a terminé le podium après avoir signé deux quatrièmes places Gajser et Renaux ont partagé les victoires sur le circuit argentin Villa La Angostura. Le Français a remporté le premier avec une certaine dose de fortune car il a profité d'une chute dans la dernière ligne droite du Letton Pauls Jonass et du Slovène le second de manière plus autoritaire. Après le Grand Prix d'Argentine, Gajser, qui a déjà été triple champion du monde dans la catégorie reine (2016, 2019 et 2020), mène le classement général avec 141 points, soit 17 de plus que Renaux. Le Prado est troisième avec 118 points. Au premier tour, une chute spectaculaire de l'Espagnol Rubén Fernández (Honda), qui avait pris l'initiative de prendre le départ, a ouvert la voie à Jonass, le meilleur de la séance de qualification de samedi. Le Letton était en route vers la victoire, mais une erreur l'a amené au sol lorsqu'il a goûté à la victoire et a permis à Renaux, qui résistait au harcèlement de Gajser, de franchir la ligne d'arrivée en premier, devant le Slovène, le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha) et de Prado, qui a dû se battre dur pour ne plus perdre sol. Rubén Fernández a pu revenir sur la piste après sa chute et a atteint une quinzième place plus que méritoire. Au deuxième tour, celui qui est sorti en tête était le Prado. Le coureur espagnol, quant à lui, n'a pas pu résister à la poussée de Gajser pendant un seul tour. Le leader de la Coupe du monde a bel et bien tiré en solo vers sa troisième victoire partielle du parcours. Le Prado a également été dépassé par Renaux peu de temps après. Le Français avait beaucoup plus de rythme que le pilote Lucense, dont les efforts étaient concentrés sur le maintien de la troisième place avec une certaine aisance et sur le fait de ne pas permettre à Jonass et Rubén Fernández de l'approcher par derrière, qui ont joué dans un combat intense. Le changement, le coureur espagnol est tombé en panne dans les derniers tours et a terminé quatrième après avoir été dépassé par Fernández, qui a signé une magnifique troisième place dans cette manche. Une véritable prouesse pour le débutant dans la catégorie supérieure. Il est sixième au classement général avec 74 points. La quatrième manche de la Coupe du monde aura lieu le 3 avril, le Grand Prix du Portugal, à Agueda. CHEF Jap/ISM