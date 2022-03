Elon Musk a une date pour l'arrivée de Space X sur Mars

Elon Musk a mis à jour ses prévisions pour la première mission habitée sur Mars, et encore une fois cette date est un peu plus tard qu'avant. Alors que la NASA avait initialement fait des prévisions plus réalistes, SpaceX a commencé par annoncer une date étonnamment précoce.

Cependant, cela a été reporté au fil du temps, et la mise à jour finale sera mise en œuvre en 2029. La raison, au-delà de la pandémie de COVID-19 et des conflits de guerre, semble être liée au fait que le lancement de Starship qui serait utilisé pour le voyage ; qui n'est pas encore prêt. Il est vrai qu'ils ont réalisé des progrès très importants ces derniers mois, mais pas suffisamment pour répondre à leurs prévisions les plus optimistes.

Un voyage vers Mars ne peut être fait à aucun moment

Les mouvements des deux planètes, ainsi que d'autres facteurs importants, signifient qu'il n'existe que des périodes très spécifiques, appelées fenêtres de lancement, pendant lesquelles un tel voyage peut avoir lieu.

Ce qui se rapproche le plus de cette période se situe à la fin de cette année. En fait, c'est le véhicule que l'Agence spatiale européenne (ESA) a utilisé pour envoyer son premier rover sur Mars s'il n'y avait pas rompu les liens avec la Russie . Ensuite, il y en aura un autre d'ici la fin de 2024. C'est la date qu'Elon Musk avait initialement choisie, même s'il s'est vite rendu compte qu'il devra attendre la prochaine, fin 2026.

En fait, en décembre 2021, il conserve la date. Cependant, cette semaine, le PDG de SpaceX a annoncé que tout était à nouveau reporté à la prochaine fenêtre, qui aura lieu entre fin 2028 et début 2029. En particulier, Musk a annoncé le report du voyage vers Mars en 2029. À ce rythme, cela pourrait coïncider avec la prédiction de la NASA.

Elon Musk. (photo : Spaghetti Code)

Le premier arrêt est sur la Lune, puis sur Mars

Cette année marque un demi-siècle que l'homme a marché pour la dernière fois sur la lune. C'était pour la mission Apollo 17, en 1972. Depuis lors, de nombreuses missions ont été envoyées sur le principal satellite de la Terre, mais aucune n'a été habitée.

Cela visait à mieux connaître le terrain, afin que les futures sorties sur le terrain au sélénium soient plus sûres pour les astronautes. En outre, la nouvelle mission devrait avoir un air innovant, être à la hauteur de son époque et inclure au moins une femme dans l'équipage.

L'une des dernières photos de l'homme sur la lune, avec la mission Apollo 17 (NASA)

À cette fin, le programme Artemis a été développé, qui appartient à la NASA et à ses partenaires en Europe (ESA), au Japon (JAXA), au Canada (CSA), au Brésil (AEB), en Australie (ASA) et au Mexique (AEM). À l'origine, le premier atterrissage sur la lune de la mission était prévu pour 2024. Cependant, des problèmes de développement de la combinaison spatiale et du système d'atterrissage sur la lune ont entraîné son report à 2026.

Après avoir terminé ce voyage sur la Lune, la NASA a fixé ses yeux sur Mars. Cependant, il a été annoncé dès le départ que cette mission habitée ne pourrait pas être effectuée avant les années 2030. Au lieu de cela, Elon Musk était beaucoup plus optimiste. Leur objectif a toujours été de coloniser la planète rouge le plus rapidement possible, grâce à l'utilisation de leur navette spatiale réutilisable Starship. SpaceX travaille depuis des années pour que tout soit prêt. Mais c'est peut-être trop tôt pour les rencards.

20-12-2021 Récréation d'Artemis I après le lancement RECHERCHE ET TECHNOLOGIE EN MATIÈRE DE POLITIQUES NASA

La nouvelle prédiction d'Elon Musk

Le compte Twitter du Space Center a publié une annonce cette semaine demandant quand les humains mettront le pied sur Mars pour la première fois. Il a mentionné Elon Musk directement lorsqu'on l'a interrogé sur ses pronostics.

En décembre 2021, alors qu'il pariait encore sur 2026, le PDG de SpaceX n'avait pas donné de nouvelle date. Il a toutefois répondu à ce message sur Twitter par un bref « 2029″.

Elon Musk. (photo : Twitter)

