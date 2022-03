Diogo Jota permet à Liverpool d'accéder aux demi-finales

Sports d'écriture, 20 mars Un but du Portugais Diogo Jota douze minutes avant la fin a mis fin à la résistance de Nottingham Forest au City Ground et a donné la victoire à Liverpool (0-1) qui a complété l'alignement pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. L'équipe de Jurgen Klopp rejoint Manchester City, qui a éliminé Southampton, le Crystal Palace qui a remporté Everton et Chelsea qui a battu Middlesbrough samedi. Le quatuor jouera le titre lors d'une dernière manche à Wembley. C'est dans la phase finale que l'équipe de Jurgen Klopp a brisé les attentes de Nottingham Forest, dernier survivant de la deuxième catégorie du football anglais. Le gardien Ethan Horvarth avait sauvé l'équipe de Steven Cooper maintes et maintes fois mais il n'a rien pu faire dans le but de Diogo Jota. C'est à la 78e minute qu'un centre de la gauche du Grec Konstantinos Tsimikas a été profité par l'attaquant portugais qui devançait son score pour mettre la pointe de sa botte et amener le ballon au filet. Il a jeté héroïque la forêt qui ne pouvait pas modifier la situation et empêcher l'élimination. Liverpool affrontera Manchester City en demi-finale tandis que Crystal Palace affrontera Chelsea à la recherche de l'autre place en finale. Les demi-finales et les finales se joueront à Wembley. CHEF APA/OG