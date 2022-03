Dimanche 20 mars 2022 (20h00 GMT)

GUERRE D'UKRAINE ================== SITUATION - Rédaction internationale - L'offensive russe en Ukraine entre dans son vingt-cinquième jour alors que les combats se poursuivent dans le nord et le sud-est du pays en raison de l'absence de progrès tangibles dans le processus de négociation d'un cessez-le-feu. (ENVOYÉ) (photo) (vidéo) SIÈGE - Odessa (Ukraine) - La jeune Galyna Balabanova a passé les trois dernières semaines de siège russe à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, où ses voisins ont survécu sur l'eau de pluie et cuisinent des pigeons dans les rues. Par Isaac J. Martin (envoyé spécial) (CHRONIQUE) (ENVOYÉ) (photo) États-Unis - Washington - Le président américain Joe Biden prépare son voyage en Europe la semaine prochaine, où il rencontrera ses alliés de l'Otan pour coordonner une stratégie commune pour l'invasion russe de l'Ukraine. ANIMAUX DE COMPAGNIE - Varsovie - La grande majorité des familles ukrainiennes arrivent en Pologne en tirant la laisse d'un chien ou en tenant un porte-chat, ce qui a conduit les voisins polonais à donner de la nourriture, des jouets, des laisses et des harnais pour animaux de compagnie, tandis que des ONG tentent de secourir les animaux piégés dans les zoos du pays voisin. Par Imane Rachidi (CHRONIQUE) (ENVOYÉ) (photo) (vidéo) ______________ CORONAVIRUS PÉROU - Lima - La pandémie de Covid ne sera pas étudiée au Pérou comme un épisode de plus de l'histoire, puisqu'il s'agit d'un événement qui génère de multiples conséquences, telles que les inégalités et l'ouverture de fossés sociaux qui, selon la dernière étude éditée par Oxfam, semblent très difficiles à combler. Par Paula Bayarte. (ENVOYÉ) (photo) (vidéo) CRISE D'HAÏTI - Port-au-Prince - Le Premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, est au pouvoir depuis huit mois, sans avoir été en mesure de parvenir à un consensus pour nommer les membres de l'instance qui convoquera des élections. (ENVOYÉ) RÉSULTATS D'ARAMCO - Riyad - La société publique saoudienne Aramco, considérée comme la plus grande société pétrolière du monde, double ses bénéfices nets d'avant la pandémie et annonce une augmentation de 50 % de sa production de gaz d'ici 2030. (ENVOYÉ) ESPAGNE PROTESTA - Madrid - Des dizaines de milliers d'agriculteurs et d'éleveurs ont manifesté ce dimanche à Madrid face aux coûts élevés du carburant et aux bas prix auxquels ils sont contraints de vendre leurs produits, lors de la dernière manifestation de la série de mobilisations sociales qui se déroule en Espagne. (ENVOYÉ) (photo) (vidéo) ESPAGNE MAROC - Madrid - Le Maroc clôt la crise diplomatique à laquelle l'Espagne était confrontée depuis un an avec le retour de son ambassadeur à Madrid après que le gouvernement espagnol eut entériné la proposition marocaine d'autonomie pour l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental. (ENVOYÉ). ANALYSE ============= ÉLECTIONS EN COLOMBIE - Bogotá - La transparence du système électoral soulève des doutes après le fiasco qui a transformé le décompte des voix au Sénat et à la Chambre basse à peine 70 jours avant une élection présidentielle cruciale. (ENVOYÉ) CHRONIQUE =========== EAU MEXICO - Mexico - Les carences des systèmes d'irrigation, en grande partie obsolètes, et le manque de technique sont les principaux problèmes d'une partie du secteur agricole mexicain, considéré comme le méchant dans l'utilisation abusive de l'eau.Par Juan Manuel Ramírez G. (ENVIADA) (photo) FESTIVAL LOLLAPALOOZA - Santiago du Chili - Le festival Lollapalooza se termine au Chili après deux jours de musique avec des artistes tels que Miley Cyrus ou le groupe de rock Foo Fighters parmi une centaine de musiciens qui ont repris le Bicentennial Park Cerrillos après deux ans sans l'événement en raison de la pandémie. (ENVOYÉ) (photo) (vidéo) BANGLADESH ÉTATS-UNIS - Dhaka - Le Bangladesh a purgé 100 jours ce dimanche depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions à sa force de police d'élite accusée de graves violations des droits humains, une période qui a coïncidé avec une pause dans ce que l'on appelle des « fusillades » ou des morts extrajudiciaires de criminels présumés. Par Azad Majumder ( ENVOYÉ) (Ressources d'archives sur le site phototeca.com : Code : 8013160198 et autres) ENTRETIEN ============== GERARDO ARREOLA - Mexico - L'écrivain mexicain Gerardo Arreola, auteur du livre « Cuba, l'avenir en débat », affirme dans un entretien avec Efe que l'absence de décisions pour résoudre les problèmes économiques et la répression accrue ne sont pas le meilleur moyen de résoudre la crise sur l'île. Par Gustavo Borges (ENVOYÉ) (photo) amg/ie Efe international